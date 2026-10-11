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ورود مجلس به بی اعتنایی مهدی تاج در مسیر ناامن‌سازی ایران؛ سکوت در مقابل زورگویی AFC

مهدی تاج به عنوان نایب رئیس ایرانی AFC اقدامی برای سلب میزبانی از تیم‌های باشگاهی کشور انجام نداد و حالا تراکتور و استقلال برای انجام یک سفر ساده باید با مشکل مواجه شوند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۸۵
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ورود مجلس به بی اعتنایی مهدی تاج در مسیر ناامن‌سازی ایران؛ سکوت در مقابل زورگویی AFC

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دو تیم استقلال و تراکتور در حالی برای بازی‌های خود در لیگ نخبگان آسیا راهی کشورهای قطر و عمان شدند که یکی میهمان و دیگری میزبان است. استقلال برای بازی خارج از خانه مقابل الغرافه راهی دوحه شد و تراکتور در سفری ۱۸ ساعته به مسقط رفت تا میزبان الشمال قطر باشد. آن هم در شرایطی که استقلالی‌ها تا لحظه آخر مشخص نبود که می‌توانند به صورت مستقیم به دوحه پرواز کنند یا باید از مسیر تهران-نجف، نجف-دوحه خود را به قطر برسانند، اما وضعیت برای تراکتور وخیم‌تر بود.

صحبت‌های خداداد عزیزی در فرودگاه بغداد، تلخی ماجرا را بیشتر نمایان کرد. تراکتوری‌ها از تبریز راهی نجف شدند و از آنجا به صورت زمینی و با اتوبوس سفری سه ساعته را به بغداد داشتند تا بتوانند از پایتخت کشور عراق خود را به مسقط برسانند تا مثلاً بازی خانگی خود را انجام دهند. آنطور که مدیر تیم فوتبال تراکتور گفته، طول سفر تراکتوری‌ها برای انجام یک بازی خانگی ۱۸ ساعت شده و آنها حتی جرأت نکرده‌اند که در مسیر ناهار بخورند، چراکه ترس از مسمومیت داشتند.

خداداد عزیزی در صحبت‌های خود مهدی تاج، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و احمد دنیامالی را خطاب قرار داد. اینکه چرا تراکتور باید برای انجام یک مسابقه خود به این دردسرها بیافتد و چگونه استقلال توانسته با پرواز مستقیم به دوحه برود و تراکتور نتوانسته. هرچند ریشه این اتفاقات را باید در یکی بخش‌های صحبت‌های مدیر تیم فوتبال تراکتور پیدا کرد. جایی که در شروع ماجراهای سفر غیرمستقیم احتمالی استقلال و تراکتور تابناک در گزارشی با عنوان «مهدی تاج و پستی که خاصیتی برای فوتبال ایران ندارد» به این موضوع پرداخت. با این حال انگار گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نیست و هیچ‌کس یقه مهدی تاج را نمی‌گیرد که به عنوان نایب رئیس AFC بگیرد که چگونه پای منافع فوتبال ایران نیست.

ورود مجلس به بی اعتنایی مهدی تاج در مسیر ناامن‌سازی ایران؛ سکوت در مقابل زورگویی AFC

البته اینجا فقط موضوع منافع فوتبال ایران نیست که گاهی پای امنیت کشور هم به میان می‌آید. پیش از این تابناک در گزارش دیگری با عنوان «عادی‌سازی عدم امنیت در ایران با دست‌فرمان فوتبال/ تاج، تاجرنیا و کریمی تابع امر AFC» به این موضوع پرداخته بود که چگونه عربستان و امارات با وجود درگیر بودن در جنگ یا تهدید جنگ و همچنین اصابت‌های پرتعداد قابلیت این را دارند که میزبان باشند، اما AFC این حق را فقط از فوتبال ایران دریغ کرده است؟ آن هم در شرایطی که ایران هم شروع کننده جنگ نبوده و جنگ از سوی اتحاد آمریکایی-اسرائیلی و از خاک کشورهایی چون امارات و عربستان علیه ایران آغاز شد. حالا اینکه AFC با چه استدلالی اجازه نمی‌دهد که باشگاه‌های ایرانی میزبان مسابقات فوتبال باشند و امارات و عربستان مشکلی نداشته باشند، پرسشی است که مهدی تاج باید به عنوان نایب رئیس این ساختار پاسخگوی آن باشد، اما سکوت می‌کند.

در این خصوص سراغ علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفتیم که این نماینده مجلس در این خصوص به تابناک گفت: «مسئله را باید از این منظر نگاه کنیم فوتبال در دنیا ابزاری برای اعمال زور سیاسیون شده است. همانطور که دیدید در ماجرای جنگ روسیه و اوکراین، یوفا و فیفا به طور کلی روسیه را از تمامی مسابقات بین‌المللی کنار گذاشتند و این تحریم همچنان پابرجاست، اما چگونه آمریکا یا رژیم صهیونسیتی با وجود راه‌انداختن چندین جنگ در دنیا از جمله جنایات در غزه، حمله به کشور ما و ترور رهبر شهید و برخی مقامات کشور، تحریم نمی‌شوند؟»

ورود مجلس به بی اعتنایی مهدی تاج در مسیر ناامن‌سازی ایران؛ سکوت در مقابل زورگویی AFC

عضو فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: «این نگاه سیاسی، در قاره آسیا هم وجود دارد، اما انتظار ما از آقای تاج که رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس AFC است، این بوده که حرکتی کند و مقابل این نگاه‌های سیاسی را بگیرد. به هر حال آقای تاج این صندلی را به حساب اعتبار فوتبال ایران گرفته و اگر این اعتبار آسیبی بخورد اینطور نیست که رئیس فدراسیون فوتبال ایران در آینده همچنان در آسیا معتبر بماند. چرا که ایشان بدون اعتبار فوتبال ایران هرگز چنین جایگاهی را به دست نمی‌آورد. پس باید از آقای تاج پرسید که شما چه دفاعی از منافع ملی ایران و اعتبار فوتبال کشور کردید؟»

خضریان با اشاره به اینکه تیم‌های ایرانی برای انجام بازی خانگی خود آواره کشورهای دیگر شده‌اند که خودشان درگیر جنگ یا در خطر جنگ هستند، خاطرنشان کرد: «الان می‌بینیم که عربستان سعودی در چند هفته اخیر با یمن در حال جنگ است. فرودگاه ریاض به عنوان مهم‌ترین شهر عربستان مورد اصابت موشک قرار گرفته و تعطیل شده است، اما AFC هیچ تصمیمی درباره گرفتن میزبانی از تیم‌های عربستانی نمی‌گیرد. چگونه ایران که پس از آتش‌بس، از امنیت برخوردار بوده و لیگ داخلی هم بدون مشکل و با حضور تماشاگران برگزار می‌شود، برای میزبانی شرایط ندارد، اما کشورهایی چون عربستان و امارات که درگیر جنگ یا در تهدید جنگ هستند، شرایط دارند؟ اینها پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال و شخص آقای مهدی تاج پاسخگوی آن باشند که با بازی سیاست و گرفتن میزبانی از تیم‌های ایرانی، کشورمان را ناامن جلوه ندهند.»

ورود مجلس به بی اعتنایی مهدی تاج در مسیر ناامن‌سازی ایران؛ سکوت در مقابل زورگویی AFC

اگرچه مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال و نایب رئیس AFC بارها این پرسش رسانه‌ای را بی پاسخ گذاشته که چگونه در مقابل سلب میزبانی از تیم‌های ایرانی سکوت کرده، اما این بار موضوع کمی متفاوت است. مسئله به جایی رسیده که تیم‌های ایرانی آواره این کشور و آن کشور شده‌اند و مهدی تاج به جای رسیدگی به این شرایط و اعمال نفوذش در AFC به عنوان نایب رئیس این ساختار، ترجیح می‌دهد دست روی دست بگذارد تا مسیر ناامن‌سازی ایران از طریق فوتبال بی دردسر پیش برود. آن هم در شرایطی که همین حالا عربستان زیر بمب و موشک قرار دارد و بدون مشکل میزبانی مسابقات فوتبال را هم انجام می‌دهد، اما تیم‌های باشگاهی ایران در شرایط فعلی که امنیت برقرار است، برای بازی خانگی خود باید سفری ۱۸ ساعته را انجام دهند.

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برچسب ها
مهدی تاج فدراسیون فوتبال علی خضریان AFC استقلال تراکتور لیگ نخبگان آسیا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
2
4
پاسخ
الان عربستان درگیر جنگ با یمن هست و یمنی ها فرودگاههای عربستان را بمباران می کنند ولی چرا تیم های عربستانی میزبانی شان محفوظ هست؟ قرار هست که جام ملت های آسیا هم ور همین کشور درگیر جنگ برگزار شود!!! اونوقت الان که هیچ درگیری بین ایران و آمریکا وجود ندارد تیم های ایرانی نمی توانند میزبان باشند!!! واقعا کنفدراسیون آسیا آلت دست عربستان شده...این همه اجحاف و تبعیض آشکار دیده می شود ولی هیچ کس به روی خودش نمی آورد و اعتراضی نمی کند
جلال
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
2
6
پاسخ
یکی به من بگه خاصیت این آدم چیه؟
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