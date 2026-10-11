قبض ۳۰ میلیاردی آب در شمال تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تشریح فاصله چشمگیر قیمت تمام‌شده و تعرفه فروش آب، از صدور قبض ۳۰ میلیاردی تومانی برای یک مجتمع مسکونی در شمال پایتخت، کاهش شدید درآمدهای آبفا در پی افت مصرف و خروج قنوات از مدار تأمین آب شرب خبر داد.

به گزارش تابناک؛ جزء قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به هوشمندسازی شبکه ۲۰ هزار کیلومتری پایتخت اظهار کرد: برای پایش شبکه و نشت‌یابی از فناوری‌های نوین، تصاویر ماهواره‌ای و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌شود.

وی در خصوص مدیریت بحران افزود: تاکنون حدود ۲۰۰ مخزن اضطراری در سطح شهر تعبیه شده است. شیرآلات خاص این مخازن که هنگام زلزله جریان آب را به صورت خودکار قطع می‌کنند، پیش از این تنها در ژاپن تولید می‌شد، اما اکنون توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی بومی‌سازی شده و بالغ بر ۱۳۰ دستگاه از آن‌ها سفارش‌گذاری شده است.

امنیت سایبری و ایزوله بودن تأسیسات از اینترنت جهانی

مدیرعامل آبفای استان تهران در پاسخ به سوالی پیرامون حملات سایبری تأکید کرد: با توجه به تعدد تأسیسات، سامانه‌های تله‌متری و تله‌کنترل ما به صورت کاملاً مجزا و ایزوله از شبکه اینترنت جهانی مدیریت می‌شوند. وی افزود: با رعایت سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای پدافند غیرعامل و افتا، حملات سایبری متعددی که به مجموعه صورت گرفته، به طور کامل خنثی و ناکام مانده است.

هدررفت ۲۲ درصدی آب و سهم ۳۵ درصدی منابع زیرزمینی

جزء قاسمی مجموع آب بدون درآمد در استان تهران را ۲۲ درصد اعلام کرد و گفت: از این رقم، ۱۱ درصد مربوط به هدررفت ظاهری (انشعابات غیرمجاز و خطای کنتورها)، ۹.۶۷ درصد هدررفت واقعی (نشت فیزیکی از لوله‌ها) و ۱.۳۳ درصد مصارف مجاز بدون درآمد است.

وی در خصوص استفاده از چاه‌ها بیان کرد: در شرایط نرمال ۲۵ تا ۳۰ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، اما سال گذشته به دلیل خشکسالی این رقم به ۵۰ درصد رسید. هم‌اکنون این میزان ۳۵ درصد است و قصد داریم در شش‌ماهه دوم سال آن را کاهش دهیم؛ ضمن آنکه بخش عمده برداشت از منابع زیرزمینی مربوط به شهرداری‌ها و بخش کشاورزی است و سهم آب شرب در این میان ناچیز است.

جهش مشترکان خوش‌مصرف و چالش جدی کاهش درآمدها

این مقام مسئول با اشاره به تغییر مثبت رفتار شهروندان تصریح کرد: در دو سال گذشته تنها ۲۹ درصد مشترکان ما «خوش‌مصرف» بودند که این آمار اکنون به ۵۰ درصد رسیده است. همچنین مشترکان «پرمصرف» از ۶۵ به ۴۷ درصد و مشترکان «بدمصرف» از ۵ به ۳ درصد کاهش یافته‌اند.

وی با بیان اینکه این افت مصرف، درآمدهای شرکت را به شدت کاهش داده است، افزود: سال گذشته به دلیل کاهش فروش آب با افت ۷.۶ هزار میلیارد تومانی (همت) درآمد مواجه شدیم و در شش‌ماهه نخست امسال نیز پیش‌بینی درآمد ۸ همتی ما به ۵ همت تنزل یافت؛ این در حالی است که هزینه‌های جاری شرکت در همین مدت ۸۸ درصد افزایش داشته است.

قبض ۳۰ میلیاردی در شمال تهران

مدیرعامل آبفای استان تهران با تأکید بر اینکه قیمت آب کاملاً تکلیفی است و توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود، گفت: قیمت تمام‌شده تأمین هر مترمکعب آب برای مجموعه ما ۸۸ هزار تومان است، اما این رقم در قبوض پرداختی مردم به طور متوسط تنها ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود.

​وی با اشاره به اینکه این فاصله قیمتی به دلیل افزایش هزینه‌ها در سالیان اخیر به عددی وحشتناک رسیده و شرکت‌های آب و فاضلاب را به شدت زیان‌ده کرده است، تصریح کرد: گران‌ترین قبض صادر شده، مبلغی نزدیک به ۳۰ میلیارد تومانی برای یک مجتمع ۴۰ واحدی در شمال شهر تهران در یک دوره تقریباً ۶ ماهه بوده است. عمده مصرف نجومی این مجتمع به دلیل استفاده از چیلر جذبی بوده که طبق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از آن برای این نوع مصارف ممنوع است.

ناکامی حملات سایبری به دلیل مجزا بودن شبکه آب از اینترنت

جزء قاسمی در خصوص دغدغه‌های امنیتی زیرساخت‌های آبفا تأکید کرد: با توجه به تعدد تأسیسات سایبری، سیستم‌های ما به شکل یک شبکه داخلی و کاملاً مجزا از بستر اینترنت جهانی مدیریت می‌شوند. با کنترل‌های دقیقی که صورت می‌گیرد، با وجود وقوع حملات سایبری متعدد، تمامی آن‌ها ناکام مانده و هیچ اتفاق خاصی برای مجموعه رخ نداده است.

پارادوکس مدیریت مصرف؛ افت شدید درآمدها همزمان با افزایش هزینه‌ها

این مقام مسئول به چالش‌های مالی ناشی از کاهش مصرف شهروندان اشاره کرد و افزود: کاهش تولید و فروش آب، درآمدهای مصوب ما را نیز با افت جدی مواجه کرده است؛ به طوری که سال گذشته حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان (همت) عدم تحقق درآمد داشتیم و امسال نیز در شش‌ماهه اول، از پیش‌بینی ۸ همتی تنها به ۵ همت رسیده‌ایم که این موضوع ما را نگران کرده است.

​وی اضافه کرد: با وجود این زیان‌دهی، در بحث اصلاح الگوی مصرف توفیقات چشمگیری داشته‌ایم و آمار مشترکان پرمصرف ما از ۶۵ درصد به ۴۷ درصد و بدمصرف‌ها از ۵ درصد به ۳ درصد تنزل یافته است.

​جزء قاسمی در پایان با اشاره به وضعیت تأمین مالی پروژه‌ها گفت: ارزش پروژه‌های جاری به قیمت روز حدود ۲۴ همت است که برای تکمیل آن‌ها تا پایان امسال نیازمند نزدیک به ۵ همت اعتبار هستیم. این در حالی است که از مجموع ۵.۵ همت اعتبارات عمرانی دولتی، تا امروز تنها حدود یک همت محقق شده است.

منبع: فارس