مادر و پسر در نقش سارقان رینگ و لاستیک

تیراندازی در رختکن ورزشگاه سعادت‌آباد، دستگیری دو سارق با شلیک پلیس، بازداشت مادر و پسر به اتهام سرقت رینگ و لاستیک و به دام افتادن سارق کابل‌های برق در محله نواب، مهم‌ترین اخبار پلیس تهران در ۲۴ ساعت گذشته است.

به گزارش تابناک، پلیس تهران در شبانه‌روز گذشته با چند عملیات مهم، موفق به بازداشت مجرمان شد.

دستگیری تیرانداز فراری در ولنجک

در مهم‌ترین رویدادها، تیراندازی در رختکن ورزشگاه سعادت‌آباد به وقوع پیوست و دو سارق با شلیک پلیس دستگیر شدند.در نخستین پرونده، دو ماه پس از تیراندازی در رختکن ورزشگاه شهید لشگری سعادت‌آباد، متهم این پرونده که پس از درگیری بر سر شرط‌بندی فوتبال اقدام به تیراندازی کرده بود، با حمله به مأموران پلیس با چاقو، هدف گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. دو ماه قبل مأموران پلیس امنیت از وقوع تیراندازی در رختکن ورزشگاه شهید لشگری سعادت‌آباد باخبر شدند و تحقیقات برای شناسایی عامل این حادثه را آغاز کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مرد تیرانداز پس از اختلاف بر سر شرط‌بندی فوتبال، برای قدرت‌نمایی وارد رختکن شده و با تیراندازی و تهدید حاضران، از محل گریخته است.

با شناسایی هویت متهم، تلاش برای دستگیری او آغاز شد، اما بررسی‌ها نشان داد وی از تهران به منطقه‌ای نامعلوم فرار کرده است. دو ماه بعد، مأموران متوجه بازگشت او به پایتخت و سکونتش در محله ولنجک شدند. مأموران پلیس امنیت برای دستگیری متهم وارد عمل شده، اما او برای فرار با چاقو به سمت مأموران حمله کرد. در این شرایط، پلیس به پای چپ مرد مسلح به چاقو شلیک و او را زمین‌گیر و دستگیر کرد. متهم پس از دستگیری به تیراندازی اعتراف کرد و گفت: «به یک منطقه کوهستانی فرار کرده بودم و فکر می‌کردم آب‌ها از آسیاب افتاده است. به تهران برگشتم، اما دستگیر شدم.»

دستگیری سارق خودرو با شلیک پلیس

در پرونده دوم، مردی که متهم است در تاریکی شب به خودرو‌های پارک‌شده در محله مرزداران دستبرد می‌زد، پس از فرار از دست مأموران و بی‌توجهی به فرمان ایست، هدف گلوله قرار گرفت و دستگیر شد.

چند شب قبل، مأموران کلانتری مرزداران هنگام گشت‌زنی در خیابان ناهید با مرد جوانی روبه‌رو شدند که در حال تخریب درب یک خودروی مزدا بود. متهم به محض مشاهده مأموران، پا به فرار گذاشت و با وجود دستور ایست، به فرار خود ادامه داد. مأموران که متوجه شدند مرد جوان قصد تسلیم شدن ندارد، به سمت پای او شلیک کردند و موفق به دستگیری‌اش شدند. در بازرسی از متهم، یک دستگاه کامپیوتر خودرو کشف شد.

مرد جوان پس از انتقال به کلانتری به ۱۸ فقره سرقت کامپیوتر و لوازم داخل خودرو اعتراف کرد. بررسی سوابق او نیز نشان داد که پیش از این چندین سابقه کیفری مرتبط با سرقت داشته است.

مادر و پسر در نقش سارقان رینگ و لاستیک

مادر و پسری که متهم‌اند رینگ و لاستیک خودرو‌ها را سرقت می‌کردند، هنگام ارتکاب سرقت در محله شهرک‌غرب دستگیر شدند. مأموران کلانتری شهرک‌غرب هنگام گشت‌زنی در خیابان درختی، به یک دستگاه پژو ۲۰۷ مشکوک شدند که زنی با اضطراب در کنار آن ایستاده بود. مأموران برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و مردی را دیدند که در حال بارگیری چرخ‌های یک خودروی فونیکس بود.

در ادامه، هر دو سرنشین پژو دستگیر شدند و در بازرسی از خودرو، سه حلقه رینگ و لاستیک مربوط به خودرو‌های‌ام‌وی‌ام و پژو ۲۰۷ کشف شد.

تحقیقات نشان داد متهمان مادر و پسر هستند و در سرقت رینگ و لاستیک خودرو‌ها نقش داشته‌اند. آنها در جریان بازجویی به۱۷ فقره سرقت اعتراف کردند و تاکنون چهار نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند.

با تکمیل پرونده، مادر و پسر برای رسیدگی به جرایم‌شان به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

دستگیری سارق کابل برق در محله نواب

در آخرین پرونده، مردی که در پی افزایش سرقت کابل‌های برق در محله نواب تحت تعقیب بود، هنگام سرقت شناسایی و به دام مأموران کلانتری افتاد.

مأموران کلانتری نواب پس از افزایش سرقت کابل‌های برق، گشت‌زنی در محدوده این منطقه را تشدید کردند. در جریان یکی از این گشت‌زنی‌ها در خیابان امام زمان، مأموران مردی را مشاهده کردند که در حال بالا رفتن از لوله گاز بود.

مأموران او را دستگیر کردند و با بررسی محل متوجه شدند کابل برق از دو طرف قطع شده و حدود ۱۰ متر از آن به سرقت رفته است.

در بازرسی از متهم، ابزار مورد استفاده برای سرقت و مقداری سیم کشف شد. پس از اطلاع‌رسانی به اداره برق، کابل‌های کشف‌شده تحویل این اداره و برای متهم پرونده قضایی تشکیل شد.

منبع: جام جم آنلاین