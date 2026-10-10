En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دستگیری یک مربی به اتهام آزار جنسی

رئیس دادگستری استان کردستان از دستگیری یک مربی به اتهام آزار جنسی کودکان در مدرسه فوتبال خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۴۰
| |
918 بازدید
تجاوز

به گزارش تابناک، مربی که در شهرستان دیواندره به آزار جنسی کودکان در باشگاه فوتبال متهم شده، پس از دستگیری و تفهیم اتهام روانه زندان شده است.

چندی قبل پرونده‌ای در شهرستان دیواندره استان کردستان به جریان افتاد و از یک مربی شاغل در مدرسه فوتبال به اتهام تعرض جنسی شکایت شد. ظاهرا ین مربی با وعده معرفی کردن بازیکنان به تیم‌های بزرگتر، اعتماد کودکان و نوجوانان را جلب می‌کرد و پس از تعرض، از آنها تصویر هم می‌گرفت!

با شکایت خانواده یکی از بازیکنان، پرونده به جریان افتاد و حالا رئیس کل دادگستری استان کردستان اعلام کرده مربی مذکور پس از تفهیم اتهام، روانه زندان شده تا روال قانونی کار در موردش طی شود. البته این بحث مطرح شده بود که پرونده شاکیان دیگری هم داشته و دو نفر در مظان اتهام هستند اما مربی دوم ظاهراً با انتشار فیلمی در فضای مجازی، این اتهام را رد کرده و مدعی شده که دیگر کار مربیگری انجام نمی‌دهد و هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد.

منبع: خبر ورزشی

اشتراک گذاری
برچسب ها
کردستان دیواندره مربی آزار جنسی کودکان باشگاه فوتبال مدرسه فوتبال تعرض جنسی
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجازات سبک برای متهم آزارهای جنسی در تهران
۱۰ نکته کاربردی برای مواجهه با «آزاردیده جنسی»
دادستان: والدین شکایتی درباره تعرض جنسی به فرزندان‌ ثبت نکرده‌اند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۵۰ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rie
tabnak.ir/005rie