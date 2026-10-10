دستگیری یک مربی به اتهام آزار جنسی

به گزارش تابناک، مربی که در شهرستان دیواندره به آزار جنسی کودکان در باشگاه فوتبال متهم شده، پس از دستگیری و تفهیم اتهام روانه زندان شده است.

چندی قبل پرونده‌ای در شهرستان دیواندره استان کردستان به جریان افتاد و از یک مربی شاغل در مدرسه فوتبال به اتهام تعرض جنسی شکایت شد. ظاهرا ین مربی با وعده معرفی کردن بازیکنان به تیم‌های بزرگتر، اعتماد کودکان و نوجوانان را جلب می‌کرد و پس از تعرض، از آنها تصویر هم می‌گرفت!

با شکایت خانواده یکی از بازیکنان، پرونده به جریان افتاد و حالا رئیس کل دادگستری استان کردستان اعلام کرده مربی مذکور پس از تفهیم اتهام، روانه زندان شده تا روال قانونی کار در موردش طی شود. البته این بحث مطرح شده بود که پرونده شاکیان دیگری هم داشته و دو نفر در مظان اتهام هستند اما مربی دوم ظاهراً با انتشار فیلمی در فضای مجازی، این اتهام را رد کرده و مدعی شده که دیگر کار مربیگری انجام نمی‌دهد و هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد.

منبع: خبر ورزشی