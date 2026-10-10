En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پدر صنعت ایران در ۹۷سالگی درگذشت

محسن خلیلی عراقی، بنیان‌گذار شرکت بوتان و چهره ماندگار صنعت ایران که با تولید نخستین سیلندرهای گاز مایع، آشپزخانه‌های ایرانی را دگرگون کرد، در سن ۹۷ سالگی از دنیا رفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۰۶
| |
2 بازدید
 
چهره برجسته صنعت ایران در ۹۷سالگی درگذشت
به گزارش تابناک، محسن خلیلی عراقی، چهره برجسته صنعت ایران، در سن ۹۷ سالگی درگذشت. او به عنوان بنیان‌گذار شرکت بوتان، نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا کرد و اقداماتش زندگی خانوارهای ایرانی را بهبود بخشید.
 

 از مشعل‌های هدررفته آبادان تا گرمای آشپزخانه‌های ایرانی

در اوایل دهه ۱۳۳۰ خورشیدی، زمانی که گاز مایع پالایشگاه آبادان به عنوان محصولی اضافی در مشعل‌ها هدر می‌رفت و دود نفت و زغال سنگ در خانه‌ها رایج بود، خلیلی عراقی پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده فنی دانشگاه تهران، به همراه پدرش وارد عرصه صنعت شد. با تولید نخستین سیلندرهای گاز مایع و به تبع آن اجاق‌ها و آبگرمکن‌های گازسوز خانگی، او انقلابی در رفاه خانواده‌های ایرانی ایجاد کرد و سرمایه‌ای که به هدر می‌رفت را به منبعی از گرما و امنیت در آشپزخانه‌ها تبدیل کرد.
 

 بنیان‌گذار «تشکل‌گرایی» در صنعت ایران

او به فرهنگ «تشکل‌گرایی» و مقابله با انزوا در بخش خصوصی اعتقاد داشت و بر این باور بود که کارآفرینان تنها در برابر چالش‌ها و تصمیمات پشت درهای بسته آسیب‌پذیر هستند. خلیلی بر این اساس، «کنفدراسیون صنعت ایران»، انجمن مدیران فنی و مهندسی و ده‌ها انجمن تخصصی از جمله انجمن سازندگان لوازم خانگی را پایه‌گذاری کرد. او به جای لابی‌های پنهانی، «گفت‌وگوی سازمان‌یافته با حاکمیت» را ترویج داد.
 

 روایت مسعود نیلی از مرد صنعت ایران

مسعود نیلی در یادداشتی نوشت: «متوجه شدم که مهندس محسن خلیلی عراقی، که او را می‌توان مرد صنعت ایران نامید، از دنیا رفت. او انسانی بود که ترکیبی از دغدغه‌مندی برای توسعه ایران، تفکر و تجربه عملی در صنعت را در خود جمع کرده بود. در طول بیش از ۲۵ سال آشنایی با او، هرگز درباره صنعتی که در آن فعالیت می‌کرد، صحبت نکرد. دغدغه‌اش فراتر از این مسائل بود. او آرزو داشت صنعتی شدن ایران را ببیند و نتایج مثبت آن را در ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و بلوغ رفتاری جامعه می‌دید. او معتقد بود که مردم از طریق کلاس‌های درس و تبلیغات رسانه‌ای به این بلوغ نمی‌رسند، بلکه این تمرین زندگی در مناسبات مدرن است که از طریق یادگیری تجربی، افراد را مداراپذیر و روادار می‌کند و از اصطکاک‌ها می‌کاهد.
 
او برای تحقق آرزوهایش تلاش‌های زیادی کرد و رنج‌های فراوانی را تحمل نمود. مهندس خلیلی، نامش در تاریخ ماندگار خواهد ماند و اصول و دغدغه‌هایش برای توسعه ایران همواره مورد احترام نسل‌های آینده خواهد بود. خوشا به حال کسانی که این‌گونه از دنیا می‌روند.»
اشتراک گذاری
برچسب ها
محسن خلیلی محسن خلیلی عراقی درگذشت
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۵۰ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005ri6
tabnak.ir/005ri6