زبان بدن پوتین در دیدار با پزشکیان

مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در ترکمنستان دیدار کردند. مسعود پزشکیان در جریان این دیدار سالروز تولد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را تبریک گفت. پوتین نیز آمادگی کرد تا برای پایان جنگ ایران و آمریکا پا پیش بگذارد. زبان بدن پوتین و ترامپ در این دیدار مورد توجه قرار گرفته که نشان می‌دهد پوتین دستش را به سمت پزشکیان دراز کرده و زبان بدنش حکایت از اشتیاق برای همکاری با ایران دارد. ویدیوی کامل این ملاقات را می‌بینید.