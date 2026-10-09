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متهمان پرونده شهادت مأمور پلیس دستگیر شدند

با عملیات ضابطان قضایی و نیرو‌های امنیتی و همچنین همکاری ریش‌سفیدان منطقه، سه نفر از مظنونان کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه به‌صورت خودمعرف به مراجع قضایی مراجعه کردند و تسلیم قانون شدند.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۰۲
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متهمان پرونده شهادت مأمور پلیس

به گزارش تابناک؛ رئیس حوزه قضایی شهرستان فاریاب کرمان اعلام کرد: هفت مظنون در پرونده سوءقصد مسلحانه که منجر به شهادت سرگرد مهدی جمشیدی‌پور، مسئول عملیات و پیشگیری فرماندهی انتظامی این شهرستان شد، بازداشت شدند.

بنا بر این گزارش، رئیس حوزه قضایی فاریاب از بازداشت هفت مظنون در پرونده سوء قصد مسلحانه منجر به شهادت سرهنگ مهدی جمشیدی‌پور، مسئول عملیات و پیشگیری فرماندهی انتظامی این شهرستان، خبر داد.
 
حجت‌الاسلام محمد بامری، شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت: در پی اقدام مسلحانه پنجشنبه شب گذشته که به شهادت سرهنگ مهدی جمشیدی‌پور انجامید، بلافاصله دستورات ویژه قضایی برای شناسایی، تعقیب و بازداشت مظنونان صادر شد و به ضابطان قضایی مهلت داده شد تا افراد دخیل در این پرونده را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و معرفی کنند.
 
وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی و همچنین همکاری معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه، سه نفر از مظنونان کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه به‌صورت خودمعرف به مراجع قضایی مراجعه کردند و خود را تسلیم قانون کردند.
 
وی با بیان اینکه با ادامه اقدامات انجام‌ شده، شمار بازداشت‌شدگان این پرونده به هفت نفر رسیده است تصریح کرد: مظنونان پس از تفهیم اتهام در شعبه مربوطه و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی برای روشن‌شدن ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد.
 
بامری، با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت مردم را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده تا روشن‌شدن ابعاد حادثه و تعیین تکلیف قانونی متهمان با جدیت دنبال می‌شود.
منبع: مهر  

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شهادت شهادت مامور ناجا کرمان بازداشت فاریاب حمله تروریستی حمله مسلحانه
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