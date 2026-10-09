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اختیار تعطیلی مدارس از دست پایتخت خارج شد!

در الگوی جدید بازگشایی مدارس، شرایط هر منطقه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود و در مناطقی که خطری دانش‌آموزان و کادر آموزشی را تهدید نمی‌کند، آموزش حضوری در اولویت خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۸۴
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کاظمی

به گزارش تابناک؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، از تدوین الگوی جدید بازگشایی مدارس خبر داد و اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس با توجه به شرایط امنیتی هر منطقه و با مشارکت فرمانداران و شوراهای تأمین انجام خواهد شد.

علیرضا کاظمی اظهار کرد: در مناطقی که با تهدیدهای امنیتی مواجه باشند، از الگوی ترکیبی و ظرفیت فضاهای امن برای استمرار ارتباط حضوری میان دانش‌آموزان و معلمان استفاده خواهد شد. در الگوی جدید بازگشایی مدارس، شرایط هر منطقه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود و در مناطقی که خطری دانش‌آموزان و کادر آموزشی را تهدید نمی‌کند، آموزش حضوری در اولویت خواهد بود.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه اختیار تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا نحوه فعالیت مدارس به وی واگذار شده است، تصریح کرد: خسارت‌های ناشی از تعطیلی مدارس و غیرحضوری‌شدن کلاس‌ها، ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و لازم است تصمیم‌گیری‌ها با دقت و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

کاظمی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی، از تدوین دستورالعمل جدید برای نحوه فعالیت مدارس خبر داد و گفت: این الگو پس از نهایی‌شدن، در روزهای آینده به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره فعالیت مدارس، این اخبار را بی‌اساس دانست و بر ضرورت حفظ آرامش خانواده‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی هر منطقه، حفظ امنیت دانش‌آموزان و معلمان و جلوگیری از وقفه در روند آموزش انجام شود.
منبع: فارس

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وزیر آموزش و پرورش مدارس آموزش و پرورش بازگشایی مدارس آموزش غیرحضوری
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