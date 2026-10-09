کاهش دمای پایتخت از شنبه
به گزارش تابناک، برپایه بررسی نقشههای پیشیابی آسمان استان تهران، طی پنج روز آینده آسمان این استان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی میشود.
همچنین تا شنبه با گذر امواج ضعیفی از روی استان در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید، در نیمه جنوبی و مناطق غربی گاهی وزش باد شدید با گرد و خاک و در برخی مناطق به ویژه مناطق شمالی و غربی به ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق پیش بینی میشود.
همچنین از روز شنبه روند کاهش نسبی دما در گستره استان مورد انتظار است.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، فیروزکوه با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
آسمان تهران فردا (۱۸ مهر) کمی تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها وزش باد و گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۱۹ مهر) تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها وزش باد و گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
منبع: ایسنا