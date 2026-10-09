آزادی زندانی به عشق باجناق

یک شهروند همدانی در اقدامی خیرخواهانه به مناسبت سالروز تولد باجناق خود یک میلیارد ریال به ستاد دیه کمک کرد تا زمینه آزادی کارگر ۵۰ ساله‌ای را فراهم کند که از شهریور سال گذشته به دلیل بدهی ناشی از تعمیر منزل مسکونی در زندان بود.

‌می‌توان تصور کرد یک هدیه فراتر از آن چیزی است که در کاغذ‌های رنگی پیچیده می‌شود؛ هدیه‌ای که نه برای صاحب جشن، بلکه برای انسانی دربند و خانواده‌ای چشم‌انتظار در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش تابناک؛ در همدان یک شهروند تصمیم گرفت سالروز تولد باجناق خود را با اقدامی متفاوت گرامی بدارد؛ او به جای هدیه‌ای معمول، یک میلیارد ریال به ستاد دیه کمک کرد تا زمینه آزادی یک کارگر فصلی و بازگشت او به آغوش خانواده فراهم شود.

این کارگر ۵۰ ساله از شهریور سال گذشته به دلیل بدهی ناشی از تعمیر منزل مسکونی در زندان به سر می‌برد؛ بدهی یک میلیارد ریالی که حالا با کمک این شهروند خیرخواه، مسیر آزادی او را هموار کرده است.

به این ترتیب یک مناسبت خانوادگی به فرصتی برای پایان دادن به دوری یک زندانی از خانواده‌اش تبدیل شد.

آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در نیمه نخست امسال

زندانیان جرائم غیرعمد افرادی هستند که گاه به دلیل بدهی‌های مالی و ناتوانی در پرداخت آن، روز‌ها و ماه‌های زندگی خود را پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند؛ در حالی که بخش مهمی از مسیر آزادی آنها می‌تواند با کمک خیران، گذشت طلبکاران و استفاده از ظرفیت‌های قانونی هموار شود.

یدالله روحانی‌منش، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان، با اشاره به این اقدام خیرخواهانه، از آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در نیمه نخست سال جاری خبر داد؛ افرادی که با تعیین تکلیف بدهی‌هایشان فرصت بازگشت به زندگی خانوادگی و اجتماعی را پیدا کردند.

از مجموع این افراد ۹۱ نفر مرد و پنج نفر زن بودند، همچنین ۷۸ پرونده مربوط به محکومیت‌های مالی، ۱۳ پرونده مربوط به مهریه و پنج پرونده مربوط به نفقه بود.

در این مدت پرونده‌ای از بابت دیه در فهرست آزادی‌های ستاد دیه استان قرار نداشت.

بیش از ۱۴۸۵ میلیارد ریال بدهی در مسیر تعیین تکلیف

آزادی این زندانیان تنها به پرداخت مستقیم بدهی محدود نبود؛ مجموعه‌ای از کمک‌های مردمی، گذشت شاکیان، پذیرش اعسار و تقسیط بدهی و تسهیلات بانکی در تعیین تکلیف پرونده‌ها نقش داشت.

به گفته مدیرعامل ستاد دیه همدان، در نیمه نخست امسال بیش از یک‌هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال از بدهی‌های این زندانیان در فرایند رسیدگی تعیین تکلیف شد.

رقمی که بخش مهمی از آن از طریق اعسار و تقسیط بدهی‌ها مدیریت شد تا افراد واجد شرایط بتوانند در چارچوب اقساط مقرر، تعهدات مالی خود را پرداخت کنند.

در همین مدت شکات پرونده‌ها از دریافت بیش از ۷۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال از مطالبات خود گذشت کردند؛ گذشتی که در کنار سایر ظرفیت‌ها سهم مؤثری در فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان داشت.

سهم خیران در باز شدن گره پرونده‌ها

روحانی‌منش همچنین از پرداخت بیش از ۹۸ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال کمک برای پرونده‌های مالی و دیه خبر داد؛ افزون بر این بیش از ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات به این پرونده‌ها اختصاص یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد که آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حاصل یک مسیر چندجانبه است؛ مسیری که در آن کمک خیران، همراهی شاکیان، حمایت‌های مالی و ظرفیت‌های قانونی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا بدهی به مانعی برای بازگشت افراد به زندگی تبدیل نشود.

در میان این آمار‌ها ماجرای کارگر ۵۰ ساله همدانی یادآور این نکته است که گاهی یک تصمیم خیرخواهانه می‌تواند سرنوشت یک خانواده را تغییر دهد.

شهروندی که برای تولد باجناقش هدیه‌ای یک میلیارد ریالی در نظر گرفت، در عمل فرصتی برای پایان دادن به انتظار خانواده‌ای فراهم کرد؛ هدیه‌ای که ارزش آن تنها با رقم پرداختی سنجیده نمی‌شود، بلکه در بازگشت یک انسان به خانه معنا پیدا می‌کند.

منبع: فارس