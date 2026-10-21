آزادی زندانی آمریکایی پس از دیدار پوتین و ویتکاف

روسیه، استیون هابارد، شهروند آمریکایی ۷۴ ساله، را پس از بازدید استیو ویتکاف، نماینده ترامپ، آزاد کرد.

به گزارش تابناک؛ روسیه، استیون هابارد، شهروند آمریکایی ۷۴ ساله، را پس از بازدید استیو ویتکاف، نماینده ترامپ، آزاد کرد.

هابارد بیش از چهار سال در زندان بود با این اتهام که برای اوکراین جنگیده است.

او در آوریل ۲۰۲۲ در شهر کراماتورسک اوکراین بازداشت شد. مقامات روسی ادعا کردند که او با یک واحد نظامی اوکراینی قرارداد بسته و در ازای دریافت پول به عنوان مزدور جنگیده است.