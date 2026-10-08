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رهبر معظم انقلاب:

تاثیر پررنگ فراجا در جنگ اخیر آشکارتر شد/ فراجا از ستون‌های مستحکم امنیت کشور/ لزوم استفاده از هوش مصنوعی در فراجا

نقش پررنگ فراجا در سطوح مختلف از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای تأمین امنیّت در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است و نشانه‌های این تأثیر در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم آشکار‌تر شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۸۲
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظّم کل قوا به‌ مناسبت هفته نیروی انتظامی پیامی صادر فرمودند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

امنیّت، از مهمترین نعمات الهی است و برقراری آن در نقاط مختلف ایران عزیز، از شهرهای بزرگ تا جزئی‌ترین واحدهای جمعیّتی در روستاها و محلّه‌ها، از مرزبانی‌های سخت در شرایط دشوار آب و هوایی و اقلیم‌های متنوّع کوهستان‌ها تا دریاها، از دشت‌ها و جنگل‌ها تا مرکزی‌ترین نقاط کشور، مرهون رشادت و شجاعت نیروهای فداکار و زحمتکش فراجا به‌عنوان یکی از ستون‌های مستحکم امنیّت کشور است.

این امنیّت ابعاد مختلف اجتماعی، اخلاقی، و آسایش عمومی را در جامعه فراهم می‌کند و چنین خدمت ارزشمندی علاوه بر جهاد فی سبیل‌الله، از پشتوانۀ اجتماعی قوی برخوردار است. نقش پررنگ فراجا در سطوح مختلف از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای تأمین امنیّت در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است و نشانه‌های این تأثیر در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم آشکار‌تر شد. تمرکز و اصرار دشمن جنایتکار امریکایی ـ صهیونی برای ضربه زدن به رده‌های مختلف فراجا از بالاترین سطوح تا سرپنجه‌های آن نیز اهمیّت این نهاد را بیش از پیش عیان نمود. امّا این تلاش مذبوحانه و ضربات خباثت‌آلود به ارکان نظم و امنیّت جامعه که مشابهی برای آن در طول تاریخ موجود نیست، باعث نشد تا نیروهای شجاع فراجا ذرّه‌ای از مأموریّت خود کوتاه بیایند و حتّی در خیابان‌ها و خودروها، همان نقش و وظایفی که در اَمکنه و مقرهای خود ایفا می‌کردند را به انجام رساندند.

به همین جهت ملّت مظلوم و مقتدر ایران، قدردان زحمات و تلاش‌های بی‌وقفۀ خدمتگزاران به امنیّت کشور هستند و متقابلاً نیروهای فراجا که همانند ارتش و سپاه از عمق جامعه برمی‌خیزند، با رفتار اعتمادآفرین خود می‌توانند اعتماد مردم را به این نهاد ارزشمند ارتقاء ببخشند. ممکن است خیلی از اوقات زحمات و فداکاری‌های حافظان امنیّت، نزدِ برخی افراد عادّی‌انگاری شود و همین مظلومیّت و گمنامی است که اجر آنان را در پیشگاه الهی افزون می‌سازد. تقویّت همه‌جانبۀ نیروهای حافظ امنیّت از جنبه‌های مختلف انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً ارتقاء فنّاوری‌ها از جمله استفادۀ هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها نقش مهمّی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریّت‌های فراجا دارد.

با درخواست علوّ درجات و رضوان الهی برای شهدای والامقام فراجا و قدردانی از همۀ خانواده‌‌ها و کارکنان، سربازان،‌ و نیروهای رشید و غیور خصوصاً‌ فرمانده شجاع و خستگی‌ناپذیر و باهوش فراجا و مجاهدت‌های ایشان؛ امیدوارم با دعای سَرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف در اعتلای امنیّت، اقتدار، و عزّت ایران اسلامی بیش از پیش موفّق باشند.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

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رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب پیام فراجا نیروی انتظامی
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