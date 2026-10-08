مرگ دلخراش راننده در پی واژگونی آتشین تریلی

واژگونی یک دستگاه تریلی در محور آرادان به سرخه استان سمنان، به آتش‌سوزی شدید این وسیله نقلیه منجر شد و جان راننده را گرفت.

به گزارش تابناک، حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور آرادان به سرخه خبر داد و گفت: این حا.دثه بامداد امروز در کیلومتر ۴۲ این محور رخ داد که بر اثر آن، یک دستگاه تریلی پس از واژگونی دچار آ.تش‌سوزی شد.

وی با اشاره به پیامدهای این سانحه افزود: متأسفانه راننده تریلی در جریان این حا.دثه جان خود را از دست داد و نیروهای امدادی برای رسیدگی به وضعیت و انجام اقدامات لازم در محل وارد عمل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این سانحه در ساعات اولیه بامداد رخ داده است، اظهار کرد: پس از وقوع واژگونی و شعله‌ور شدن تریلی، عملیات امدادرسانی و رسیدگی به حا.دثه در محور آرادان به سرخه انجام شد.

درخشان درباره علت وقوع این سانحه مرگبار نیز توضیح داد: بررسی‌ها برای مشخص شدن عوامل مؤثر در واژگونی تریلی و ابعاد مختلف این حا.دثه همچنان ادامه دارد و علت دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

وی تأکید کرد: پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و روشن شدن جزئیات، اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع این حا.دثه اعلام خواهد شد.