En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تمدید مهلت انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو-معلم و همچنین پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ تا روز یکشنبه ۱۹ مهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۵۶
| |
2 بازدید
کنکور

به گزارش تابناک، رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۷۰ هزار متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند، گفت: نتیجه علمی متقاضیان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو - معلم به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان آزمون‌های مذکور می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به اینکه رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تا ساعاتی دیگر منتشر میشود به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند.

وی در مورد زمان انتخاب رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، نیز گفت: متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

محمدی با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته متقاضیان، تأکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات دقیق، دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های منتشر شده در مورد اصلاحات این دفترچه را به دقت مطالعه کنند.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنکور کنکور 1405 انتخاب رشته سازمان سنجش کارنامه
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خریدوفروش رتبه‌های برتر کنکور!
انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۵ آغاز شد
آخرین فرصت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های شرایط خاص اعلام شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۹ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۷۲ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005re4
tabnak.ir/005re4