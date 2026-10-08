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قفل‌شدن عضله پا؛ این کار را از دست ندهید

گرفتگی ناگهانی عضلات پا، به‌خصوص در ناحیه ساق، می‌تواند در چند ثانیه درد شدیدی ایجاد کند و حتی فرد را از خواب بیدار کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷۷
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گرفتگی عضله

به گزارش تابناک؛ گرفتگی ناگهانی عضلات پا، به‌خصوص در ناحیه ساق، می‌تواند در چند ثانیه درد شدیدی ایجاد کند و حتی فرد را از خواب بیدار کند. متخصصان می‌گویند با چند حرکت ساده و فوری می‌توان شدت این انقباض دردناک را کاهش داد و احتمال تکرار آن را کمتر کرد.

معمولاً ساق پا بیشتر درگیر می‌شود و عضله برای چند ثانیه تا چند دقیقه به‌طور غیرارادی منقبض و سفت می‌ماند. اما وقتی این اتفاق افتاد، چه کاری می‌تواند عضله را سریع‌تر آرام کند؟ 

گرفتگی عضلات پا چرا اتفاق می‌افتد؟

گرفتگی عضله در واقع انقباض ناگهانی و غیرارادی عضله است. ورزش، فعالیت طولانی‌مدت، گرما و کم‌آبی بدن از عوامل شایع ایجاد گرفتگی هستند. وقتی عضلات خسته یا کم‌آب می‌شوند، احتمال تحریک و انقباض ناگهانی آنها بیشتر می‌شود.

کمبود برخی املاح مانند پتاسیم و منیزیم نیز می‌تواند در بعضی افراد با افزایش گرفتگی عضلات ارتباط داشته باشد، زیرا تعادل الکترولیت‌ها در عملکرد طبیعی انقباض و شل‌شدن عضله نقش دارد.

با افزایش سن نیز گرفتگی عضلات پا شایع‌تر می‌شود. بارداری و مصرف برخی داروها، از جمله داروهای ادرارآور، نیز می‌توانند احتمال گرفتگی را افزایش دهند.


از کجا بفهمیم عضله گرفته است؟

علائم معمول گرفتگی عضلات عبارت‌اند از:

    درد ناگهانی و شدید در عضله، به‌ویژه ساق پا
    سفت و سخت شدن عضله
    ایجاد یک برجستگی یا توده موقتی در محل گرفتگی
    پرش یا تکان‌های غیرارادی عضله
    گرفتگی معمولاً پس از چند ثانیه تا چند دقیقه برطرف می‌شود.

وقتی عضله پا گرفت، این کارها را انجام دهید
 
عضله را آرام بکشید

کشش ملایم یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کمک به شل‌شدن عضله است. اگر ساق پا گرفته، پا را به‌آرامی بکشید و از وارد کردن فشار ناگهانی یا شدید خودداری کنید.


عضله را ماساژ دهید

ماساژ آرام محل گرفتگی می‌تواند به کاهش سفتی و آرام‌شدن عضله کمک کند.


از جا بلند شوید

اگر هنگام نشستن یا دراز کشیدن دچار گرفتگی شده‌اید، ایستادن و قرار دادن وزن بدن روی پا ممکن است به باز شدن گرفتگی کمک کند.


گرما را امتحان کنید

قرار دادن کیسه گرم یا حوله گرم و مرطوب روی عضله می‌تواند به شل‌شدن عضله سفت و دردناک کمک کند.


چطور جلوی گرفتگی شبانه پا را بگیریم؟

اگر گرفتگی عضلات پا مرتباً هنگام خواب سراغتان می‌آید، چند عادت ساده می‌تواند کمک‌کننده باشد.

پیش از ورزش، عضلات پا را با چند دقیقه راه رفتن یا دویدن آهسته گرم کنید. در طول ورزش نیز به اندازه کافی مایعات بنوشید، به‌خصوص اگر فعالیت طولانی است یا در هوای گرم ورزش می‌کنید.

پس از پایان تمرین، چند دقیقه عضلات پا را به‌آرامی کشش دهید. اگر معمولاً شب‌ها دچار گرفتگی می‌شوید، انجام حرکات کششی ملایم پیش از خواب نیز می‌تواند مفید باشد.


چه زمانی گرفتگی پا نیاز به بررسی پزشکی دارد؟

گرفتگی عضلات معمولاً مشکل جدی ایجاد نمی‌کند و در خانه برطرف می‌شود؛ اما اگر گرفتگی‌ها شدید، مکرر یا طولانی‌مدت هستند، بهتر است با پزشک مشورت کنید.

همچنین اگر گرفتگی همراه با علائمی مانند بی‌حسی یا ضعف عضلات باشد، نباید آن را صرفاً به کم‌آبی یا خستگی نسبت داد و بهتر است علت آن بررسی شود.

گاهی گرفتگی عضلات می‌تواند با بیماری‌های زمینه‌ای یا مصرف برخی داروها ارتباط داشته باشد؛ بنابراین تکرار مداوم آن ارزش بررسی دارد.
 منبع: همشهری

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گرفتگی عضله ساق پا تحرک بیماری نرمش کم آبی خستگی
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