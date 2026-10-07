En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیروز قربانی با کنایه به تاج،، حرف دل مردم را زد

یروز قربانی با کنایه به تاج و دار و دسته‌اش، حرف دل مردم را زد؛ او گفته کشتی دست کشتی‌گیرهاست ولی فوتبال دست فوتبالی‌ها نیست!
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷۳
| |
1540 بازدید
مهدی تاج

به گزارش تابناک، پیروز قربانی، سرمربی آلومینیوم در واکنش به اظهارات علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درمورد فوتبال گفت: فاجعه اینجاست که غیر فوتبالی‌ها درمورد این رشته حرف می‌زنند. مگر چند سال قبل کشتی ضعیف نشد؟! مشکل اول این است که کشتی دست کشتی‌گیرهاست ولی فوتبال دست فوتبالی‌ها نیست.

در حالت عادی انتقاد پیروز قربانی از علیرضا دبیر درمورد اینکه چرا یک غیر فوتبالی باید درمورد فوتبال حرف بزند درست است. ولی اینجا حالت عادی نداریم. چون مدیران چسبیده به میز در فدراسیون فوتبال طوری اساسنامه درست کرده‌اند و مهره‌چینی انجام دادند که فقط خودی‌های خودشان در قدرت باشند و دست فوتبالی‌ها از رشته خودشان کوتاه بماند.

نکته طلایی اظهارات پیروز قربانی آنجا بود که گفت: "کشتی دست کشتی‌گیرهاست ولی فوتبال دست فوتبالی‌ها نیست." گروهی مدیرنمای غیرفوتبالی که از لابلای فولاد و آهن و میله سر بلند کردند و به اشتباه وارد مستطیل سبز شدند و متاسفانه این رشته پرطرفدار و محبوب را در ایران گروگان گرفتند که نتیجه آن شده سالیان متمادی شکست و ناکامی و تحقیر فوتبال ملی و باشگاهی.

منبع: ورزش آنلاین

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیروز قربانی مهدی تاج فدراسیون فوتبال فوتبال ایران مدیران فوتبالی کشتی علیرضا دبیر
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد
واکنش نبی به اظهارنظر فوتبالی علیرضا دبیر
اظهارنظر جنجالی علیرضا دبیر درباره علی دایی
فدراسیون فوتبال صاحب روزنامه شد؛ آفتابه لگن هفت دست...
روزنامه اصولگرا: مدیران فوتبال، خودِ مشکل‌اند
همان که علیرضا دبیر گفت؛ نظام تکلیف این فوتبال را مشخص کند
حکمرانی باورنکردنی یک مدیر برنامه در فوتبال ایران/ هشدار به باشگاه‌ها
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
تصاویر شهر طاعون زده روسیه
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
لیست 10 نفره سیا: اینها نباید در ایران ترور شوند!
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۱ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rcj
tabnak.ir/005rcj