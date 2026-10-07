پیروز قربانی با کنایه به تاج،، حرف دل مردم را زد

یروز قربانی با کنایه به تاج و دار و دسته‌اش، حرف دل مردم را زد؛ او گفته کشتی دست کشتی‌گیرهاست ولی فوتبال دست فوتبالی‌ها نیست!

به گزارش تابناک، پیروز قربانی، سرمربی آلومینیوم در واکنش به اظهارات علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درمورد فوتبال گفت: فاجعه اینجاست که غیر فوتبالی‌ها درمورد این رشته حرف می‌زنند. مگر چند سال قبل کشتی ضعیف نشد؟! مشکل اول این است که کشتی دست کشتی‌گیرهاست ولی فوتبال دست فوتبالی‌ها نیست.

در حالت عادی انتقاد پیروز قربانی از علیرضا دبیر درمورد اینکه چرا یک غیر فوتبالی باید درمورد فوتبال حرف بزند درست است. ولی اینجا حالت عادی نداریم. چون مدیران چسبیده به میز در فدراسیون فوتبال طوری اساسنامه درست کرده‌اند و مهره‌چینی انجام دادند که فقط خودی‌های خودشان در قدرت باشند و دست فوتبالی‌ها از رشته خودشان کوتاه بماند.

نکته طلایی اظهارات پیروز قربانی آنجا بود که گفت: "کشتی دست کشتی‌گیرهاست ولی فوتبال دست فوتبالی‌ها نیست." گروهی مدیرنمای غیرفوتبالی که از لابلای فولاد و آهن و میله سر بلند کردند و به اشتباه وارد مستطیل سبز شدند و متاسفانه این رشته پرطرفدار و محبوب را در ایران گروگان گرفتند که نتیجه آن شده سالیان متمادی شکست و ناکامی و تحقیر فوتبال ملی و باشگاهی.

منبع: ورزش آنلاین