سردیس شهید سرلشکر ایزدی رونمایی شد + عکس

به گزارش تابناک، آیین رونمایی از سردیس شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، امروز (چهارشنبه) با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین و سیدمرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶، در میدان فلسطین برگزار شد.

مهدی چمران در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهید ایزدی اظهار کرد: این شهید در روز ۳۱ خردادماه به فیض شهادت نائل آمد؛ روزی که سالروز شهادت دکتر چمران در سال ۱۳۶۰ نیز هست. یاد و نام هر دو شهید و همه شهدا را گرامی می‌داریم و امیدواریم شایسته باشیم راه شهدا را ادامه دهیم تا به پیروزی بزرگ، یعنی سقوط رژیم صهیونیستی، نتانیاهو، ترامپ و یاران آنها برسیم.

وی افزود: البته می‌دانیم که وارث همه این پیروزی‌ها، شهادت‌ها و شجاعت‌ها خواهیم بود و انتقام شهدا را از این خونخواران خواهیم گرفت و به دنیا نشان خواهیم داد که مقاومت اسلامی پیروز خواهد بود.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: حضور ملت شریف ایران در این دویست و چند شب، نشان‌دهنده غیرت ملت اسلامی است. این شهدا به اوج ملکوت اعلی پیوستند و ما نیز باید راه مقاومت، استقامت و پیروزی این شهدا را ادامه دهیم.

چمران اضافه کرد: نباید حتی واژه و مفهوم «تسلیم» به ذهن ما خطور کند؛ چه رسد به اینکه بگوییم «ما تسلیم نمی‌شویم». از مردم و مسئولانی که این کلمات را تکرار می‌کنند خواهش می‌کنم دوباره آن را نگویند، چراکه تنها فکر و هدف ما باید پیروزی باشد.

در ادامه این مراسم، ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین، با اشاره به سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» اظهار کرد: این عملیات، بزرگ‌ترین اقدام در تاریخ علیه رژیم صهیونیستی بود و سه سال از آن عملیات می‌گذرد. این عملیات دلایل متعددی داشت که ما مردم فلسطین آنها را می‌دانیم.

وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ سال است که مردم فلسطین در معرض نسل‌کشی، ظلم و ویرانی سرزمین خود قرار دارند. رژیم صهیونیستی در چارچوب پروژه غرب قرار دارد و غرب انواع دروغ‌ها و تبلیغات را به کار گرفته تا چهره خوبی از این رژیم نشان دهند. مردم غرب تصور می‌کردند رژیم صهیونیستی مظلوم است و این همان تصویری بود که غرب القا کرده بود اما خدا را شکر عملیات طوفان الاقصی این برنامه‌ها را از بین برد.

ابوشریف افزود: همه دنیا شاهد بودند که پروژه صهیونیستی تنها نبود و از همان روز عملیات، کشورهای غربی برای حمایت از این رژیم و جلوگیری از فروپاشی آن وارد عمل شدند. رژیم صهیونیستی نوک پیکان پروژه غربی است و ما می‌دانیم که تنها در برابر این رژیم نایستاده‌ایم، بلکه در برابر اروپا و غرب نیز ایستاده‌ایم.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به مواضع کشورهای غربی در قبال فلسطین و اوکراین گفت: شاهد بودیم که اروپا چگونه سیاست یک بام و دو هوا را در قبال فلسطین و اوکراین اجرا کرد؛ دفاع اوکراین در برابر روسیه را به رسمیت شناختند و آن را حق دانستند، اما فلسطینی‌ها را که به مقاومت و دفاع از خود پرداختند، تروریست خطاب کردند.

وی ادامه داد: ما از همان ابتدا مقاومت مشروع خود را آغاز کردیم. این مقاومت در ابتدا از امکانات خوبی برخوردار نبود، اما به خداوند توکل کردیم و به حزب‌الله، حاج قاسم سلیمانی، حاج رمضان و ایران ایمان داشتیم و به همین دلیل این راه را ادامه دادیم.

ابوشریف اضافه کرد: از ابتدای دهه ۸۰ میلادی، جنبش‌های مقاومت اسلامی شکل گرفتند و تنها جمهوری اسلامی ایران از این جنبش‌ها حمایت کرد. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی درباره حاج رمضان گفته است: «حاج رمضان داستان فلسطین در ایران است و داستان ایران در فلسطین است. حاج رمضان شخصی بود که با گروه‌های مقاومت رشد کرد و گروه‌های مقاومت نیز با او رشد کردند.»

وی تصریح کرد: حاج رمضان اقدامات بسیار بزرگی انجام داد و موجب رشد مقاومت شد. او همراه مقاومت بود و همه گروه‌های مقاومت را در کنار یکدیگر جمع می‌کرد و مهندس گروه‌های مقاومت بود. هر آنچه امروز از پیشرفت مقاومت می‌بینید، حاصل زحمات حاج رمضان است و ثمره تلاش‌های او به عملیات طوفان الاقصی منجر شد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پایان اظهار کرد: هزاران اندیشمند و سیاستمدار از فروپاشی رژیم صهیونیستی سخن می‌گویند و پایه‌های قدرت این رژیم رو به افول است. زمانی تصور می‌شد این رژیم مظلوم است، اما امروز همه شاهد جنایات ضدبشری آن هستند.

وی افزود: یکی از برکات هفتم اکتبر این بود که بسیاری از افرادی که پیش از این طرفدار رژیم صهیونیستی بودند، امروز از فلسطین حمایت می‌کنند. رژیم صهیونیستی دوام نخواهد آورد و ۲۵ سال آینده را نخواهد دید؛ این رژیم نابود خواهد شد، چراکه تمام نفوذ و قدرت خود را از دست داده است.

در پایان این مراسم ضمن رونمایی از سردیس شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، مجسمه نماد مشت گره کرده به ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین اهدا شد.