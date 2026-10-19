پیام موشکی جانشین فرمانده کل سپاه

سرلشکر ایزدی با تأکید بر ارتقای توان موشکی سپاه اعلام کرد که قابلیت هدف‌گیری شناورهای دشمن، از جمله توانمندی‌هایی است که موشک‌های این نیرو به آن دست یافته‌اند.

به گزارش تابناک؛ سردار مصطفی ایزدی با اشاره به توان موشکی نیروی هوافضای سپاه گفت: شناور‌های دشمن حدود ۷۰۰ کیلومتر فاصله گرفته‌اند تا موشک‌های سپاه نتوانند به آنها آسیب برسانند.

سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بعدازظهر امروز (۲۶ مهرماه) در مراسم گرامی‌داشت سالگرد حضور تاریخی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع رزمندگان و پیشکسوتان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)، با اشاره به توان موشکی نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: اکنون نیرو‌های آمریکایی در دریا سرگردان هستند و حدود ۷۰۰ کیلومتر فاصله گرفته‌اند تا موشک‌های نیروی هوافضای سپاه نتوانند به آنها آسیب برسانند.

وی در ادامه گفت: روزبه‌روز در حال پیشرفت هستیم و موشک‌های سپاه قابلیت هدف قرار دادن شناور‌های دشمن را پیدا کرده‌اند. استقرار پایگاه‌های آمریکا در هشت کشور منطقه نیز نتوانسته امنیت مورد انتظار را تأمین کند و خود به عاملی برای ناامنی تبدیل شده است؛ با این حال، ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که تهدید‌ها به آمادگی برای پاسخ‌گویی تبدیل شده‌اند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به ماهیت معنوی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی، انقلاب آموزش و نور است. وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد که دلمان از شهادت رهبر انقلاب اسلامی خون است.