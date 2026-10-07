یکی از مدیران صنعت نفت در استان خوزستان به اتهام ارتشا و تخلفات مالی توسط دستگاه‌های امنیتی استان خوزستان بازداشت شد.

به گزارش تابناک، منابع آگاه از بازداشت یکی از مدیران نفتی خوزستان خبر دادند. طبق اطلاعات به دست آمده، این فرد به اتهام ارتشا و در راستای رسیدگی به یک پرونده تخلف مالی شناسایی و بازداشت شده است.

اقدام اخیر نهادهای امنیتی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته و پرونده این مدیر برای طی مراحل قانونی و روشن شدن ابعاد کامل ماجرا در دست بررسی است.

جزئیات تکمیلی این پرونده پس از تکمیل تحقیقات از سوی مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: فارس