بازداشت یکی از مدیران نفتی خوزستان
یکی از مدیران صنعت نفت در استان خوزستان به اتهام ارتشا و تخلفات مالی توسط دستگاههای امنیتی استان خوزستان بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۴۶| |
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به گزارش تابناک، منابع آگاه از بازداشت یکی از مدیران نفتی خوزستان خبر دادند. طبق اطلاعات به دست آمده، این فرد به اتهام ارتشا و در راستای رسیدگی به یک پرونده تخلف مالی شناسایی و بازداشت شده است.
اقدام اخیر نهادهای امنیتی پس از انجام تحقیقات و بررسیهای مقدماتی صورت گرفته و پرونده این مدیر برای طی مراحل قانونی و روشن شدن ابعاد کامل ماجرا در دست بررسی است.
جزئیات تکمیلی این پرونده پس از تکمیل تحقیقات از سوی مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: فارس
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