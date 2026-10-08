کارشناسان تغذیه می‌گویند برخلاف پروتئین‌های حیوانی، منابع پروتئین گیاهی اغلب سرشار از فیبر، آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند.

به گزارش تابناک؛ کارشناسان تغذیه می‌گویند برخلاف پروتئین‌های حیوانی، منابع پروتئین گیاهی اغلب سرشار از فیبر، آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند.

این بدان معناست که با مصرف این گروه از مواد غذایی، شما تنها پروتئین دریافت نمی‌کنید بلکه خوراکی‌هایی غنی از مواد مغذی می‌خورید که به سلامت قلب و دستگاه گوارش کمک کرده و در پیشگیری از بیماری‌ها در بلندمدت نقش دارند.

اگرچه بیشتر پروتئین‌های گیاهی به‌تنهایی حاوی تمام اسید‌های آمینه ضروری نیستند، اما مصرف انواع مختلفی از غذا‌های گیاهی در طول روز می‌تواند تمام نیاز‌های بدن شما را تأمین کند.

به گزارش «مرکز مطالعات دانشگاه دولتی کالیفرنیا - دیویس»، برخی از منابع رایج این پروتئین‌ها عبارتند از:

- حبوبات: لوبیا، عدس، نخود

- فرآورده‌های سویا: توفو، تمپه، ادامامه

- مغز‌ها و دانه‌ها

- غلات کامل: کینوا، فارو