رژیم 14 روزه شوک برای کاهش وزن

شروع این رژیم نیاز به یک اراده قوی دارد و به مدت دو هفته طول می کشد. بدیهی است که در روزهای ابتدایی مشکل تر خواهد بود. 5 روز اول دشوار است و 2 روز می توانید مانند گذشته غذا و نوشیدنی میل کنید.

به گزارش تابناک؛ رژیم غذایی شوک یک نوع رژیم سریع برای کاهش وزن و چربی سوزی بدن است. این رژیم در یک دوره زمانی مشخص باعث کاهش میزان قابل توجهی از وزن بدن می شود.

رژیم شوک چیست و آیا ادعاهای آن درست است؟

این رژیم یک نوع برنامه غذایی سریع و کوتاه مدت است که مناسب کسانی است که قصد دارند در مدت زمان کمی وزن کم کنند، برای مثال کسانی که قرار است به مناسبتی از نظر جسمی بسیار زیباتر به نظر بیایند. این نوع رژیم یا هر نوعی که باعث کاهش وزن سریع شود چندان سالم نیست و برای شرایط خاصی طراحی شده است.

این برنامه غذایی باعث می شود که در بدن شوک ایجاد شده و کالری و چربی سوزانده شود. گفته می شود که با این برنامه، فردی که دارای اضافه وزن است می تواند در عرض دو هفته در حدود 15 کیلوگرم وزن کم کند.

شروع این رژیم نیاز به یک اراده قوی دارد و به مدت دو هفته طول می کشد. بدیهی است که در روزهای ابتدایی مشکل تر خواهد بود. 5 روز اول دشوار است و 2 روز می توانید مانند گذشته غذا و نوشیدنی میل کنید. این چرخه دوباره تکرار شده و با گرفتن نتیجه مطلوب می توانید در دوره های زمانی مختلف آن را پیش بگیرید و وزن خود را کم کنید.

قوانین رژیم شوک

این رژیم غذایی دارای یک سری قوانینی است که باید رعایت شود.

• نوشیدن آب فراوان

• داشتن برنامه زمانی مشخص برای وعده های غذایی

• پرهیز از پرخوری در دو روز مجاز

• عدم تغییر منوی غذای ثابت در این برنامه



قبل از شروع باید از سلامت جسمانی خود مطمئن شوید و در صورت داشتن بیماری با پزشک خود مشورت کنید. همچنین اگر چه با رعایت این برنامه می توانید وزن کم کنید اما فراموش نشود که در کنار آن، فعالیت های ورزشی نیز داشته باشید.



برنامه غذایی در 5 روز اول هفته



این رژیم دو هفته ای دارای یک برنامه ثابتی است و چرخه آن تکرار می شود. در این برنامه وعده های اصلی و میان وعده هایی وجود دارد که باید در 5 روز اول از آن پیروی کنید.



وعده صبحانه و میان وعده صبح در رژیم شوک

برای صبحانه از یک قاشق عسل ترکیب شده در آب جوش استفاده کنید. سپس بعد از 10 دقیقه 2 تکه نان تست و پنیر و گوجه و فلفل دلمه ای میل کنید. در صورت تمایل می توانید یک لیوان آب پرتقال نیز میل کنید.

برای میان وعده نیز می توانید از میوه هایی که سرشار از فیبر هستند مانند یک عدد انجیر، گلابی و یا سیب استفاده کنید.



وعده ناهار در رژیم شوک

برای ناهار در 5 روز اول می توانید از سالاد سبزیجات شامل گوجه ، زیتون، کاهو، فلفل دلمه ای، پنیر و 2 عدد تخم مرغ آب پز به همراه 2 عدد کباب ماهیتابه ای و یا 70 گرم گوشت مرغ کباب شده یا بخار پز استفاده کنید.

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همچنین می توانید برای ایجاد تنوع در ناهار در سالاد خود از فلفل دلمه ای، گوجه، روغن زیتون و حدود 100 گرم مرغ یا ماهی کباب شده استفاده کنید.



وعده عصرانه در رژیم شوک

شما می توانید برای عصرانه یکی از مواد غذایی زیر و نه همه آنها را باهم مصرف کنید:

• دو عدد زرد آلو

• 8 عدد بادام

• یک فنجان شیر گرم با مقداری دارچین برای کمک به چربی سوزی بیشتر و جلوگیری از نفخ



وعده شام در رژیم شوک

شما می توانید برای شام در 5 روز اول از یکی از گزینه های زیر استفاده کنید. توجه داشته باشید که همه را باهم نمی توانید مصرف کنید.

• سالاد شامل گوجه، فلفل دلمه ای و جعفری به همراه 100 گرم مرغ یا ماهی کباب شده به همراه لیمو ترش

• سالاد شامل جوانه ها، انواع کلم و یا اسفناج به همراه یک تکه نان سبوس دار و یک پیاله ماست

• عدس یا نخود پخته به همراه سالاد شامل گوجه، خیار، فلفل دلمه ای و سبزیجات



برنامه غذایی 2 روز پایانی هفته

در دو روز پایانی هفته می توانید از همان برنامه غذایی که در گذشته داشتید استفاده کنید مشروط بر اینکه در این دو روز پرخوری نکنید و از مصرف غذاهای ناسالم نیز بپرهیزید تا به نتیجه بهتری برسید.

این برنامه غذایی 5 روزه و دو روزه را برای هفته بعد نیز تکرار کنید.



انواع رژیم شوک

شما می توانید این رژیم غذایی را به صورت چرخشی تکرار کنید. به همین دلیل نیز روندهای مختلفی دارد. اگر نیاز بیشتری به وارد کردن شوک به بدن خود دارید می توانید آن را در دوره بیشتری پیروی کنید.

گاهی اوقات به علت بالا بردن متابولیسم بدن، این رژیم را به شکل رژیم شوک یک روزه نیز انجام می دهند. اما این رژیم برای یک روز نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد و بهتر است از نوع 7 روزه یا 14 روزه آن پیروی کنید.

معایب رژیم شوک

همان طور که در ابتدای این مقاله نیز اشاره کردیم هر نوع رژیم کوتاه مدت چندان سالم نیست و معایب و عوارضی به دنبال دارد. اگر چه ممکن است مزایایی نیز داشته باشد که در ادامه به همه آنها می پردازیم.

این رژیم برخلاف رژیم های استاندارد و اصولی، یک برنامه ای است که دارای منوی انعطاف پذیری نیست و ممکن است برخی از مواد غذایی لازم به بدن نرسد. در نتیجه ی نرسیدن برخی از مواد مغذی به بدن زمینه برای بروز بسیاری از مشکلات سلامتی فراهم می شود.

رژیم های لاغری اصولی برای تثبیت وزن، مدتی را در نظر می گیرند. اما این رژیم دارای چنین برنامه ای نیست و ثبات وزن را برای افراد به همراه ندارد. زیرا رژیم نگهدارنده ندارد. از سوی دیگر ممکن است فرد به علت بی ارادگی به عادت غذایی و پرخوری گذشته برگردد و دوباره وزن اضافه کند.

در این نوع رژیم، بدن فرد در طول روز مواد مغذی مورد نیاز را دریافت نمی کند و در نتیجه به تدریج با عوارضی رو به رو می شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ریزش مو

• ناخن های شکننده و ضعیف

• آسیب رساندن به سلامتی پوست

• ضعیف شدن عضلات

• ایجاد مشکلات گوارشی

برای جبران کمبود مواد مغذی مورد نیاز بدن و پیشگیری از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی می توانید از مکمل های غذایی استفاده کنید.



مزایای رژیم شوک

تا اینجا متوجه شدید که این برنامه غذایی چه معایبی دارد اما با این حال بسیاری از افراد به دلیل نتیجه سریع در مورد کاهش وزن از آن پیروی می کنند.



از مهم ترین مزایای این برنامه، کاهش وزن سریع می باشد و برای رهایی از استپ وزنی مفید است. با پیروی از این رژیم به بدن شوک وارد شده و در مدت زمان کوتاهی کالری و چربی قابل توجهی از بدن سوزانده می شود.

از دیگر مزایای این نوع رژیم، سم زدایی بدن می باشد. در این مدت به علت نوشیدن آب فراوان و دریافت نکردن غذاهای ناسالم، سموم از بدن زدوده می شود.

یکی دیگر از مزایای این نوع رژیم، تنظیم آن توسط پزشک برای کودکان مبتلا به صرع می باشد و به کمک آن می توان از تشنج جلوگیری کرد.

همچنین براساس برخی از تحقیقات، این روش می تواند در کاهش خطر بیماری های قلبی مؤثر باشد. برنامه های غذایی خاص که دارای درصد پایینی از کربوهیدرات ها هستند می توانند به افرادی که دچار بیماری هایی نظیر سندروم متابولیک، مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو هستند کمک کند.



این روش بر بیماری هایی نظیر آکنه، سرطان، سندروم تخمدان پلی کیستیک و بیماری های سیستم عصبی مانند آلزایمر، پارکینسون و بیماری لو گریگ نیز اثر گذار می باشد که البته این امر هنوز در حال بررسی توسط محققان است.





رژیم شوک مناسب چه کسانی است؟

این برنامه در درجه اول برای افراد مبتلا به صرع طراحی شده است. اما بعد ها این روش مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفت و از جمله هنر پیشگانی مانند هالی بری از آن برای کاهش وزن سریع استفاده کردند.



این نوع برنامه غذایی برای همه افراد مناسب نیست. در این مدت به بدن یک شوک جدی وارد می شود و شروع به چربی سوزی می کند. این رژیم مناسب افرادی است که دارای اضافه وزن هستند و به یک استپ وزنی رسیده اند و می خواهند به یک نتیجه مطلوب برسند.



این رژیم برای افرادی که نیاز دارند در مدت زمان کوتاهی وزن کم کنند مناسب است ولی توصیه می شود برای تنظیم آن از یک متخصص کمک بگیرید تا دچار عوارض شدید آن نشوید. با این کار علت استپ وزنی بررسی شده و برطرف خواهد شد.



ادعاهای رژیم شوک تا چه حد درست است؟

از ویژگی های اصلی این رژیم کاهش وزن سریع است و برخی از افراد توانسته اند با پیروی از آن در مدت دو هفته تا 15 کیلوگرم وزن کم کنند.

اما نکته مهم در این مورد و ادامه پیروی از این برنامه مربوط به قدرت اراده فرد است. در 5 روز ابتدایی این برنامه فرد دچار فشار گرسنگی می شود و سپس وارد دو روز می شود که می تواند به روال عادی برگردد. هفته دوم نیز به همین صورت است و باید این روند تکرار شود که اگر به درستی از آن پیروی شود می توان به نتیجه مطلوب رسید.

اگر چه بسیاری از افراد با این روش موفق شده اند به نتیجه دلخواه برسند اما نمی توان به طور قاطع گفت که برای همه توصیه می شود. زیرا در این دوره مواد مغزی لازم به بدن نمی رسد و ممکن است سلامتی را به خطر اندازد.

منبع: بیتوته