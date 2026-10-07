در جریان حملات سایبری علیه وب سایت های دانشگاهی آمریکا، بیش از ۳۱ ترابایت داده دانشگاهی و مالکیت فکری به سرقت رفته است.

به گزارش تابناک؛ یک شهروند ایرانی - ترکیه‌ای متهم در پرونده حملات سایبری به آمریکا به این کشور تحویل داده شد.

کشور مونته‌نگرو (بالکان) یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-ترکیه‌ای را به آمریکا تحویل داد. قبل از این دولت آمریکا این شهروند ایرانی را به دخالت در حملات سایبری علیه این کشور متهم کرده بود.

امیر براتی ۴۰ ساله که در ماه ژوئن در مونته‌نگرو بازداشت شده بود، اکنون برای رسیدگی قضایی به اتهام مشارکت در یک کارزار هکری به ایالات متحده آمریکا منتقل شده است.



مقام‌های قضایی آمریکا مدعی‌اند این عملیات سایبری با هدف نفوذ به دانشگاه‌ها، دستیابی به تحقیقات علمی و سرقت مالکیت فکری انجام شده و منافع یک نهاد نظامی و برخی نهادهای ایرانی را دنبال می‌کرده است.

براتی یکی از ۱۷ فردی است که وزارت دادگستری آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های منتسب به «مؤسسه مبنا» تحت تعقیب قرار داده است. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل مشارکت در طراحی و اجرای حملات فیشینگ هدفمند، دسترسی و انتقال اطلاعات حساب‌های سرقت‌شده و شناسایی زیرساخت‌ها و اهداف احتمالی عنوان شده است.

هدف‌گیری صدها دانشگاه

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، دامنه این عملیات سایبری محدود به مراکز دانشگاهی آمریکا نبوده است. در مجموع، حدود ۱۵۰ دانشگاه در ایالات متحده آمریکا و نزدیک به ۱۸۰ دانشگاه در سایر کشورها هدف حملات قرار گرفته‌اند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند مهاجمان با نفوذ به هزاران حساب ایمیل متعلق به استادان و پژوهشگران دانشگاهی، به حجم قابل توجهی از اطلاعات علمی و مالکیت فکری دسترسی پیدا کرده‌اند.

برآورد وزارت دادگستری آمریکا حاکی از آن است که در جریان این عملیات، بیش از ۳۱ ترابایت داده دانشگاهی و مالکیت فکری به سرقت رفته است. همچنین دانشگاه‌های آمریکایی برای تولید یا دسترسی به بخشی از مطالب و پژوهش‌هایی که هدف حملات قرار گرفته بودند، حدود ۳.۴ میلیارد دلار هزینه کرده بودند.

دادستان‌های آمریکایی «مؤسسه مبنا» را سازمانی معرفی کرده‌اند که به ادعای آنها این عملیات را برای سپاه انجام داده است. بر اساس اتهامات مطرح‌شده، فعالیت این مجموعه تنها به حمله به دانشگاه‌های خارجی محدود نبوده و خدمات سایبری آن در اختیار برخی نهادهای دولتی و دانشگاه‌های ایران نیز قرار گرفته است.

در پرونده براتی، دادستان‌های آمریکا او را به مشارکت در بخش‌هایی از این عملیات، از جمله شناسایی اهداف، نظارت بر حملات فیشینگ و انجام اقدامات مرتبط با شناسایی شبکه‌ها متهم کرده‌اند.

استرداد براتی به آمریکا اکنون مسیر رسیدگی قضایی به این اتهامات را در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا فراهم کرده است؛ اتهاماتی که در این مرحله صرفاً ادعاهای مطرح‌شده از سوی دادستان‌های آمریکایی هستند و رسیدگی قضایی درباره آنها ادامه خواهد داشت.

منبع: عصرایران