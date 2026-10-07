En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هکر ایرانی دانشگاه‌های آمریکا را بهم ریخت

در جریان حملات سایبری علیه وب سایت های دانشگاهی آمریکا، بیش از ۳۱ ترابایت داده دانشگاهی و مالکیت فکری به سرقت رفته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۷۵
| |
1548 بازدید
|
۲
هکر ایرانی

به گزارش تابناک؛ یک شهروند ایرانی - ترکیه‌ای متهم در پرونده حملات سایبری به آمریکا به این کشور تحویل داده شد.

کشور مونته‌نگرو (بالکان) یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-ترکیه‌ای را به آمریکا تحویل داد. قبل از این دولت آمریکا این شهروند ایرانی را به دخالت در حملات سایبری علیه این کشور متهم کرده بود. 

امیر براتی ۴۰ ساله که در ماه ژوئن در مونته‌نگرو بازداشت شده بود، اکنون برای رسیدگی قضایی به اتهام مشارکت در یک کارزار هکری به ایالات متحده آمریکا منتقل شده است.
 
مقام‌های قضایی آمریکا مدعی‌اند این عملیات سایبری با هدف نفوذ به دانشگاه‌ها، دستیابی به تحقیقات علمی و سرقت مالکیت فکری انجام شده و منافع یک نهاد نظامی و برخی نهادهای ایرانی را دنبال می‌کرده است.

براتی یکی از ۱۷ فردی است که وزارت دادگستری آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های منتسب به «مؤسسه مبنا» تحت تعقیب قرار داده است. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل مشارکت در طراحی و اجرای حملات فیشینگ هدفمند، دسترسی و انتقال اطلاعات حساب‌های سرقت‌شده و شناسایی زیرساخت‌ها و اهداف احتمالی عنوان شده است.

هدف‌گیری صدها دانشگاه

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، دامنه این عملیات سایبری محدود به مراکز دانشگاهی آمریکا نبوده است. در مجموع، حدود ۱۵۰ دانشگاه در ایالات متحده آمریکا و نزدیک به ۱۸۰ دانشگاه در سایر کشورها هدف حملات قرار گرفته‌اند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند مهاجمان با نفوذ به هزاران حساب ایمیل متعلق به استادان و پژوهشگران دانشگاهی، به حجم قابل توجهی از اطلاعات علمی و مالکیت فکری دسترسی پیدا کرده‌اند.

برآورد وزارت دادگستری آمریکا حاکی از آن است که در جریان این عملیات، بیش از ۳۱ ترابایت داده دانشگاهی و مالکیت فکری به سرقت رفته است. همچنین دانشگاه‌های آمریکایی برای تولید یا دسترسی به بخشی از مطالب و پژوهش‌هایی که هدف حملات قرار گرفته بودند، حدود ۳.۴ میلیارد دلار هزینه کرده بودند. 

دادستان‌های آمریکایی «مؤسسه مبنا» را سازمانی معرفی کرده‌اند که به ادعای آنها این عملیات را برای سپاه انجام داده است. بر اساس اتهامات مطرح‌شده، فعالیت این مجموعه تنها به حمله به دانشگاه‌های خارجی محدود نبوده و خدمات سایبری آن در اختیار برخی نهادهای دولتی و دانشگاه‌های ایران نیز قرار گرفته است.

در پرونده براتی، دادستان‌های آمریکا او را به مشارکت در بخش‌هایی از این عملیات، از جمله شناسایی اهداف، نظارت بر حملات فیشینگ و انجام اقدامات مرتبط با شناسایی شبکه‌ها متهم کرده‌اند.

استرداد براتی به آمریکا اکنون مسیر رسیدگی قضایی به این اتهامات را در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا فراهم کرده است؛ اتهاماتی که در این مرحله صرفاً ادعاهای مطرح‌شده از سوی دادستان‌های آمریکایی هستند و رسیدگی قضایی درباره آنها ادامه خواهد داشت.
منبع: عصرایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
هکر ایرانی آمریکا دانشگاه های آمریکا سرقت اطلاعات حملات سایبری حملات فیشینگ عملیات سایبری بازداشت
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عضو گروهک تجزیه‌طلب در ترکیه به دام افتاد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای شکار هکرهای ایرانی
افشای یک رسوایی جنجالی در آمریکا!
هشدار پنتاگون به ۳۰ دانشگاه آمریکا!
هاآرتص: هکرهای ایرانی اطلاعات صدها مقام صهیونیست را افشا کردند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
کلی بهش خوش میگذره تو امریکا
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
اونهایی که واحد افتاده بودن نمرشون رو بالا میبردی !!!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۱ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005rb9
tabnak.ir/005rb9