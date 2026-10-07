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آخرین فرصت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵

مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ فردا پنجشنبه ۱۶ مهرماه به پایان می‌رسد و داوطلبان حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل می‌توانند انتخاب کنند.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۶۸
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انتخاب رشته

به گزارش تابناک؛ مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ فردا پنجشنبه ۱۶ مهرماه به پایان می‌رسد و متقاضیان تا پایان این روز فرصت دارند انتخاب رشته خود را در سامانه جامع آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور ثبت کنند.

کارنامه آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته و داوطلبان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری، کارنامه خود را مشاهده کنند.

دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم نیز از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه منتشر شده و انتخاب رشته از روز دوشنبه ۱۳ مهرماه آغاز شده است.

امکان انتخاب حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم که قصد انتخاب رشته‌محل‌های با آزمون یا رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را دارند، باید کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود را در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ کدرشته‌محل وارد کنند.

داوطلبانی که در آزمون‌های سراسری یا دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده، اما در جلسه آزمون غایب بوده‌اند یا در نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته نشده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل، رشته‌محل‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را از گروه‌های آزمایشی مختلف انتخاب کنند.

این دسته از داوطلبان برای انتخاب رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیازی به ثبت‌نام مجدد یا پرداخت هزینه ندارند.

افرادی که در هیچ‌یک از آزمون‌های سراسری یا دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند نیز در صورت تمایل می‌توانند با خرید کارت اعتباری به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.

محدودیت مهم برای برخی پذیرفته‌شدگان کنکور

طبق اعلام سازمان سنجش، پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان شامل دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در تمامی دوره‌ها، امکان شرکت مجدد در آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۶ را ندارند.

این محدودیت برای پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اعمال می‌شود. این افراد در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ باید پیش از پایان مهلت ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

همچنین داوطلبانی که همزمان در مرحله انتخاب رشته آزمون‌های با آزمون و رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته می‌کنند، نباید مجدداً برای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند؛ چراکه در این صورت انتخاب رشته آنها در پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل شده و هزینه پرداختی نیز مسترد نخواهد شد.

داوطلبان باید تا پایان روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری، نسبت به ثبت یا تکمیل انتخاب رشته خود اقدام کنند.

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انتخاب رشته آزمون سراسری سازمان سنجش آزمون سراسری ۱۴۰۵
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