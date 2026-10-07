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شاکی پژمان جمشیدی پست جدید منتشر کرد

ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده خبرساز پژمان جمشیدی، همزمان با روز تولدش تصویری از خود منتشر کرد و متنی معنادار درباره روزهای سخت و قوی‌تر شدنش نوشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۶۲
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2858 بازدید
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۸
ملیکا پارسادوست

به گزارش تابناک؛ پست معنادار ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده خبرساز پژمان جمشیدی همزمان با روز تولدش مورد توجه قرار گرفته و پربازدید شده است.

او در این پست با انتشار تصویری از خود نوشت: «به افتخار تمام روزهایی که دوام آوردم، تمام شب‌هایی که گذشت و تمام نسخه‌هایی از خودم که قوی‌ترشون کردم…تولدم مبارک»

این متن در شرایطی منتشر شده که نام ملیکا پارسادوست در ماه‌های اخیر در ارتباط با پرونده پژمان جمشیدی مطرح بوده و حالا انتشار این پست شخصی، توجه کاربران را به خود جلب کرده است.

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ملیکا پارسادوست پژمان جمشیدی شاکی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۸
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
19
پاسخ
خوب که چی هدفت چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
3
36
پاسخ
خیلی بده که برای همچنین آدمهایی تبلیغ میکنید. این جور افراد را الگوی دختران خودتان نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
2
17
پاسخ
طلا نزدیک 27 میلیون شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
20
پاسخ
برای جذب فالور ابروی خودت و پزمان بدبخت بردی دیگه تمومش کن هرگندی هم بزنی بوش بیشتر میاد بسه دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
19
پاسخ
برو کار کن زحمت بکش با این چیزا ادم به جایی نمی رسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
13
پاسخ
دوست داره دیده بشه به هر قیمتی
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
7
پاسخ
الان کی با تو ازدواج میکنه فکر کردی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
5
پاسخ
بسه دیگه
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