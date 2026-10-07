شاکی پژمان جمشیدی پست جدید منتشر کرد
ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده خبرساز پژمان جمشیدی، همزمان با روز تولدش تصویری از خود منتشر کرد و متنی معنادار درباره روزهای سخت و قویتر شدنش نوشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۶۲| |
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به گزارش تابناک؛ پست معنادار ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده خبرساز پژمان جمشیدی همزمان با روز تولدش مورد توجه قرار گرفته و پربازدید شده است.
او در این پست با انتشار تصویری از خود نوشت: «به افتخار تمام روزهایی که دوام آوردم، تمام شبهایی که گذشت و تمام نسخههایی از خودم که قویترشون کردم…تولدم مبارک»
این متن در شرایطی منتشر شده که نام ملیکا پارسادوست در ماههای اخیر در ارتباط با پرونده پژمان جمشیدی مطرح بوده و حالا انتشار این پست شخصی، توجه کاربران را به خود جلب کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۸
خیلی بده که برای همچنین آدمهایی تبلیغ میکنید. این جور افراد را الگوی دختران خودتان نکنید.
برای جذب فالور ابروی خودت و پزمان بدبخت بردی دیگه تمومش کن هرگندی هم بزنی بوش بیشتر میاد بسه دیگه
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