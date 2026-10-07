شاکی پژمان جمشیدی پست جدید منتشر کرد

ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده خبرساز پژمان جمشیدی، همزمان با روز تولدش تصویری از خود منتشر کرد و متنی معنادار درباره روزهای سخت و قوی‌تر شدنش نوشت.

به گزارش تابناک؛ پست معنادار ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده خبرساز پژمان جمشیدی همزمان با روز تولدش مورد توجه قرار گرفته و پربازدید شده است.

او در این پست با انتشار تصویری از خود نوشت: «به افتخار تمام روزهایی که دوام آوردم، تمام شب‌هایی که گذشت و تمام نسخه‌هایی از خودم که قوی‌ترشون کردم…تولدم مبارک»

این متن در شرایطی منتشر شده که نام ملیکا پارسادوست در ماه‌های اخیر در ارتباط با پرونده پژمان جمشیدی مطرح بوده و حالا انتشار این پست شخصی، توجه کاربران را به خود جلب کرده است.