به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار رمزارزها صبح چهارشنبه یکی از پرتنش‌ترین ساعات خود در هفته‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ جایی که بیت‌کوین در کمتر از نیم ساعت نزدیک به ۲ هزار دلار از ارزش خود را از دست داد و موجی از فروش و لیکویید شدن معاملات اهرمی، کل بازار را درگیر کرد.

بیت‌کوین که معاملات خود را در محدوده ۸۵ هزار و ۶۰۰ دلار دنبال می‌کرد، ناگهان وارد مسیر نزولی شد و تا حدود ۸۳ هزار و ۷۰۰ دلار عقب نشست. افت سریع قیمت، تنها به بیت‌کوین محدود نماند و بسیاری از رمزارزهای بزرگ از جمله اتریوم نیز با کاهش ارزش مواجه شدند؛ به‌طوری که قیمت اتریوم بیش از ۴ درصد افت کرد و به زیر ۲ هزار و ۶۰۰ دلار رسید.

موج سنگین لیکوییدیشن در بازار

هم‌زمان با ریزش قیمت‌ها، بازار مشتقات نیز شاهد یکی از سنگین‌ترین موج‌های لیکوییدیشن بود. داده‌های پلتفرم کوین‌گلس نشان می‌دهد تنها در ۱۰ دقیقه، بیش از ۳۶۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید (لانگ) از بین رفت.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰ هزار معامله‌گر با بسته شدن اجباری موقعیت‌های خود مواجه شده‌اند. بزرگ‌ترین لیکوییدیشن ثبت‌شده نیز مربوط به یک معامله ۲۶ میلیون دلاری در جفت‌ارز ETH/USDC در صرافی بایننس بوده است.

کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، فعال شدن زنجیره‌ای حد ضررها و بسته شدن اجباری معاملات اهرمی می‌تواند شدت افت قیمت را افزایش دهد و بازار را وارد یک چرخه نزولی کوتاه‌مدت کند.

انتقال دارایی‌های دولت آمریکا زیر ذره‌بین معامله‌گران

در میان گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل این سقوط، یکی از موضوعاتی که توجه بازار را به خود جلب کرد، جابه‌جایی بخشی از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با دولت آمریکا بود.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی پلتفرم تحلیلی Lookonchain، حدود ۸۳۴ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷۱.۵ میلیون دلار به کوین‌بیس پرایم منتقل شده است. همچنین بیش از ۴۰ هزار واحد BNB نیز از کیف پول‌های مرتبط با دولت آمریکا جابه‌جا شده‌اند.

هرچند انتقال دارایی به صرافی‌ها معمولاً می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال فروش تلقی شود، اما کارشناسان تأکید دارند که این موضوع به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل قطعی افت قیمت‌ها باشد و تاکنون هیچ نشانه رسمی از فروش این دارایی‌ها منتشر نشده است.

معامله‌ای که نگاه‌ها را به خود جلب کرد

موضوع دیگری که در ساعات پس از ریزش بازار مورد توجه قرار گرفت، فعالیت چند کیف پول تازه‌تأسیس بود که درست پیش از سقوط قیمت‌ها وارد بازار شدند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، چهار کیف پول جدید مجموعاً یک میلیون دلار USDC را به صرافی Hyperliquid منتقل کرده و سپس با استفاده از اهرم ۴۰ برابری، روی حدود ۱۴۸ بیت‌کوین موقعیت فروش (شورت) باز کرده‌اند؛ معامله‌ای که ارزش آن حدود ۱۲.۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

هم‌زمانی این معاملات با آغاز ریزش بیت‌کوین باعث شده برخی تحلیلگران احتمال دسترسی معامله‌گران به اطلاعات پیش از وقوع سقوط را مطرح کنند، اما تاکنون هیچ مدرکی برای تأیید این فرضیه ارائه نشده است.

بازار در انتظار روشن شدن دلیل اصلی سقوط

با وجود همه گمانه‌زنی‌ها، هنوز نمی‌توان یک عامل مشخص را به‌عنوان دلیل اصلی افت ناگهانی بیت‌کوین معرفی کرد. آنچه فعلاً روشن است، نقش پررنگ معاملات اهرمی و واکنش سریع معامله‌گران به اخبار و جابه‌جایی دارایی‌های بزرگ در تشدید نوسانات بازار است.

اکنون فعالان بازار در انتظار روشن‌تر شدن ابعاد این اتفاق و بررسی رفتار نهنگ‌ها و بازیگران بزرگ هستند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بیت‌کوین و سایر رمزارزها را مشخص‌تر کند.