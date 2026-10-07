درمان تومور ریه جنین پیش از تولد

پزشکان چینی در اقدامی کم‌سابقه، تومور بزرگی را که در ریه جنین ۲۲ هفته‌ای ایجاد شده بود، پیش از تولد و بدون جراحی باز درمان کردند. نوزاد در هفته ۳۷ بارداری سالم به دنیا آمد.

به گزارش تابناک؛ پزشکان چینی یک تومور احتمالا مرگبار در ریه نوزاد را هنگامیکه هنوز در رحم مادر بود، بدون جراحی کوچک کردند.

آنها برای این منظور فرایندی نوین ابداع کردند که به نجات جان هزاران نفر منجر می‌شود.

این جنین در رحم دچار ناهنجاری مادرزادی ریه با منشا ژنتیکی به نام CPAM شد که به گفته پزشکان بین هر ۲۵ تا ۳۵ هزار بارداری فقط در یک مورد اتفاق می‌افتد. ناهنجاری مذکور بیشتر اوقات تهدیدی برای سلامت به حساب نمی‌آید، اما در برخی موارد ممکن است تومور به سرعت بزرگ شود و فشار شدید به قلب و ریه‌ها وارد کند که احتمالا مرگ جنین را در پی خواهد داشت.

هم اکنون هیچ درمان استانداردی برای موارد CPAM وجود ندارد. در برخی موارد برای کوچک کردن تومور جنین برای مادر دارو‌های استروئیدی تجویز می‌شود.

در مواردی نادر که CPAM همراه یک کیست مملو از مایع است، پزشکان سوزنی داخل شکم مادر و رحم می‌کنند تا لوله‌ای برای تخلیه بین کیست و غشای مایع دور رحم قرار دهند. در مواردی بسیار نادر نیز پس از قراردادن لوله مذکور بارداری نارس گزارش شده است.

اما در جدیدترین مورد گزارش شده، پزشکان چینی از یک روش کم تهاجمی برای کوچک کردن توموری بزرگ در جنین موجود در حم مادری ۴۰ ساله استفاده کردند.

این تومور در هفته بیست و دوم بارداری پنج سانتیمتر شده بود که برای فشار آورد به ریه‌ها و قلب خطرناک بود. پزشکان متوجه تجمیع خطرناک مایع در شکم جنین نیز شدند. آنها یک سوزن کوچک را از طریق شکم مادر به تومور در ریه جنین وارد، انرژی مایکرویو را از طریق سوزن به رحم منتقل کردند تا بافت غیر معمول را داغ و نابود کنند.

این فرایند با مرتعش کردن مولکول‌های آب برای ایجاد حرارت شدید کار می‌کند که تومور را از داخل از بین می‌برد. طی سه روز اندازه تومور به میزان قابل توجهی کاهش یافت و مایع تجمیع یافته در شکم جنین به طور کامل از بین رفت.

نوزاد مذکور در هفته سی و هفتم بارداری از طریق سزارین متولد شد و ۲.۹ کیلوگرم وزن داشت. پزشکان فرایند کم تهاجمی را نقطه عطفی معرفی و اشاره کردند این نخستین مورد گزارش شده استفاده از روش ابلیشن با امواج مایکروویو برای درمان CPAM جنین بوده است.

آنها تاکید کردند هرچند این روش امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان تنها بر اساس یک مورد، درباره ایمنی و اثربخشی آن با قطعیت اظهار نظر کرد.

منبع: مهر