En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

درمان تومور ریه جنین پیش از تولد

پزشکان چینی در اقدامی کم‌سابقه، تومور بزرگی را که در ریه جنین ۲۲ هفته‌ای ایجاد شده بود، پیش از تولد و بدون جراحی باز درمان کردند. نوزاد در هفته ۳۷ بارداری سالم به دنیا آمد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۵۷
| |
1684 بازدید
تومور

به گزارش تابناک؛ پزشکان چینی یک تومور احتمالا مرگبار در ریه نوزاد را هنگامیکه هنوز در رحم مادر بود، بدون جراحی کوچک کردند.

آنها برای این منظور فرایندی نوین ابداع کردند که به نجات جان هزاران نفر منجر می‌شود.

این جنین در رحم دچار ناهنجاری مادرزادی ریه با منشا ژنتیکی به نام CPAM شد که به گفته پزشکان بین هر ۲۵ تا ۳۵ هزار بارداری فقط در یک مورد اتفاق می‌افتد. ناهنجاری مذکور بیشتر اوقات تهدیدی برای سلامت به حساب نمی‌آید، اما در برخی موارد ممکن است تومور به سرعت بزرگ شود و فشار شدید به قلب و ریه‌ها وارد کند که احتمالا مرگ جنین را در پی خواهد داشت.

هم اکنون هیچ درمان استانداردی برای موارد CPAM وجود ندارد. در برخی موارد برای کوچک کردن تومور جنین برای مادر دارو‌های استروئیدی تجویز می‌شود.

در مواردی نادر که CPAM همراه یک کیست مملو از مایع است، پزشکان سوزنی داخل شکم مادر و رحم می‌کنند تا لوله‌ای برای تخلیه بین کیست و غشای مایع دور رحم قرار دهند. در مواردی بسیار نادر نیز پس از قراردادن لوله مذکور بارداری نارس گزارش شده است.

اما در جدیدترین مورد گزارش شده، پزشکان چینی از یک روش کم تهاجمی برای کوچک کردن توموری بزرگ در جنین موجود در حم مادری ۴۰ ساله استفاده کردند.

این تومور در هفته بیست و دوم بارداری پنج سانتیمتر شده بود که برای فشار آورد به ریه‌ها و قلب خطرناک بود. پزشکان متوجه تجمیع خطرناک مایع در شکم جنین نیز شدند. آنها یک سوزن کوچک را از طریق شکم مادر به تومور در ریه جنین وارد، انرژی مایکرویو را از طریق سوزن به رحم منتقل کردند تا بافت غیر معمول را داغ و نابود کنند.

این فرایند با مرتعش کردن مولکول‌های آب برای ایجاد حرارت شدید کار می‌کند که تومور را از داخل از بین می‌برد. طی سه روز اندازه تومور به میزان قابل توجهی کاهش یافت و مایع تجمیع یافته در شکم جنین به طور کامل از بین رفت.

نوزاد مذکور در هفته سی و هفتم بارداری از طریق سزارین متولد شد و ۲.۹ کیلوگرم وزن داشت. پزشکان فرایند کم تهاجمی را نقطه عطفی معرفی و اشاره کردند این نخستین مورد گزارش شده استفاده از روش ابلیشن با امواج مایکروویو برای درمان CPAM جنین بوده است.

آنها تاکید کردند هرچند این روش امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان تنها بر اساس یک مورد، درباره ایمنی و اثربخشی آن با قطعیت اظهار نظر کرد.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
تومور جنین رحم مادر
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گربه راز درمان سرطان انسان را فاش کرد!
نبرد نفس‌گیر تیم جراحی ارتش با تومور ۲۰ کیلویی
نجات جان مادر ۲۸ ساله و جنین‌های دوقلویش
اینفوتابناک | بارداری در جنگ
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۰ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005rar
tabnak.ir/005rar