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پیام تسلیت رهبر انقلاب به علی‌اکبر ناطق نوری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت برادر حجت السلام علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۷۴
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک؛ حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت برادر حجت‌السلام علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجه‌الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری (دامت توفیقاته)

درگذشت برادر گرامیتان مرحوم احمد ناطق نوری که سابقه خدمت طولانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند را به جناب‌عالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و رضوان الهی و حشر با برادر شهیدش را برای آن مرحوم خواستارم.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۸/ مهر/ ۱۴۰۵ مطابق با

۱۸/ ربیع‌الثانی / ۱۴۴۸

پیام تسلیت رهبر انقلاب به علی‌اکبر ناطق نوری

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