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نقشه اسرائیل برای سرنگونی پرواز فلای‌دوبی

روزنامه جروزالم‌پست نوشت: تل‌آویو برای سرنگونی پرواز فلای‌دوبی در مسیر دبی به تل‌آویو آماده شده بود، اما تغییر مسیر هواپیما به سمت عربستان، جنگنده‌های اسرائیلی را به عقب راند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۶۴
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فلای دوبی

به گزارش تابناک؛ روزنامه جروزالم‌پست نوشت، «هواپیمایی که از دبی به سمت تل‌آویو در حرکت بود، در حال نزدیک شدن به اراضی اشغالی بود که کمک خلبان با هدف سرنگونی هواپیما به خلبان حمله کرد. نیروی هوایی اسرائیل سعی کرد با خلبان تماس بگیرد، اما پاسخی دریافت نکرد. سپس مقامات یک رویه قدیمی برای برخورد با هواپیمای غیرنظامی را که ممکن است متخاصم باشد، فعال کردند و یک کمیته و مرکز فرماندهی از پیش تعریف شده تشکیل دادند؛ و سرانجام جت‌های جنگنده به پرواز درآمد و حریم هوایی اسرائیل را بست، اما وقتی مشخص شد هواپیما حدود ۴۰۰ مایل از اراضی اشغالی فاصله دارد و به سمت عربستان در حرکت است، ارتش جنگنده‌ها را فراخواند و این بار جنگنده‌های عربستان به پرواز درآمدند.»

این روزنامه عبری در ادامه نوشت: اگر حرکت پرواز ۱۰۷۳ به سمت اسرائیل ادامه می‌یافت و به فاصله مد نظر می‌رسید، جت‌های جنگنده اسرائیلی برای بازرسی هواپیما وارد حریم هوایی اردن می‌شدند و خلبانان تا حد امکان به آن نزدیک می‌شدند تا سعی کنند کابین خلبان را از نظر بصری بررسی کرده و با او ارتباط برقرار کنند و پس از بررسی کابین و یافتن نشانه‌هایی از عدم کنترل هواپیما توسط خلبان، نیروی هوایی و کمیته نظارت بر این حادثه در جریان قرار می‌گرفت و در نهایت اگر مقامات به این نتیجه می‌رسیدند که هواپیما ربوده شده وزیر جنگ و نخست‌وزیر برای اتخاذ تصمیم نهایی وارد فرآیند تصمیم‌گیری می‌شدند.»

منبع: ایسنا

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