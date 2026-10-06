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پست جدید پاک‌نژاد پس از وزارت نفت

مسعود پزشکیان با صدور حکمی پاک‌نژاد وزیر سابق نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۶۱
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1220 بازدید
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۵
پاک نژاد

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با صدور حکمی پاک‌نژاد وزیر سابق نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

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محسن پاک نژاد مشاور رئیس جمهور وزیر سابق نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
0
پاسخ
حب که چی بشه دهن کجی بکی کردی
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
0
پاسخ
سخن کلی اصلا منظورم شخص نیست تا زمانی که
پست جدید .... پس از وزارت نفت
مملکت جلو نمیره میگید نخبه ها بیان جلو ولی اصلا میدون بهشون نمیدین پست ها نوبتی جابجا میشه
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
0
پاسخ
پزشکیان با اینگونه مشاوران ...
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
0
پاسخ
چند تا خبر قبل تر تابناک تیتر زده شده غیبت معنی دار پاک نژاد در مراسم تودیعش.
حالا هم خیر اند خبری که آقای پزشکیان پاک نژتد را بعنوان مشاور خودش منصوب کرده.
اینجور که معلومه، میدری هم بعد از استیضاح بهش پستی داد میشه.
این که نشد کار.
معلومه چه خبره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
0
پاسخ
از گردونه پست و مقام که بیرون نمیرن.
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