پست جدید پاکنژاد پس از وزارت نفت
مسعود پزشکیان با صدور حکمی پاکنژاد وزیر سابق نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۶۱| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با صدور حکمی پاکنژاد وزیر سابق نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
گزارش خطا
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سخن کلی اصلا منظورم شخص نیست تا زمانی که
پست جدید .... پس از وزارت نفت
مملکت جلو نمیره میگید نخبه ها بیان جلو ولی اصلا میدون بهشون نمیدین پست ها نوبتی جابجا میشه
پست جدید .... پس از وزارت نفت
مملکت جلو نمیره میگید نخبه ها بیان جلو ولی اصلا میدون بهشون نمیدین پست ها نوبتی جابجا میشه
چند تا خبر قبل تر تابناک تیتر زده شده غیبت معنی دار پاک نژاد در مراسم تودیعش.
حالا هم خیر اند خبری که آقای پزشکیان پاک نژتد را بعنوان مشاور خودش منصوب کرده.
اینجور که معلومه، میدری هم بعد از استیضاح بهش پستی داد میشه.
این که نشد کار.
معلومه چه خبره؟
حالا هم خیر اند خبری که آقای پزشکیان پاک نژتد را بعنوان مشاور خودش منصوب کرده.
اینجور که معلومه، میدری هم بعد از استیضاح بهش پستی داد میشه.
این که نشد کار.
معلومه چه خبره؟
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