به گزارش تابناک؛ مراسم تودیع محسن پاک‌نژاد، وزیر سابق نفت و معارفه حمید بورد به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه با حضور محمدرضا عارف برگزار شد؛ مراسمی که با غیبت وزیر سابق همراه بود.

عدم حضور پاک‌نژاد در شرایطی مورد توجه قرار گرفت که در روز‌های اخیر روایت‌هایی درباره اختلاف نظر او با برخی بخش‌های دولت مطرح شده بود؛ هرچند درباره این موضوع توضیح رسمی منتشر نشده است.

حمید بورد در نخستین اظهارات خود پس از حضور در وزارت نفت، از پیگیری مسائل مربوط به گاز، سوخت و فروش نفت به عنوان بخشی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه خبر داد و گفت این موضوعات در دستور کار قرار خواهد گرفت.