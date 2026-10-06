به گزارش تابناک؛ سه‌قلوی اهل گلستان امسال با کسب رتبه‌های برتر کنکور تجربی، توجه بسیاری را جلب کرده‌اند.

محمد احمدزاده رتبه ۱۹، مهدیس احمدزاده رتبه ۱۳۲ و زهرا احمدزاده رتبه ۱۳۳ را به دست آورده‌اند.

نکته جالب این موفقیت، کسب دو رتبه پشت‌سرهم توسط مهدیس و زهراست؛ اتفاقی کم‌سابقه که نام این سه‌قلوی گلستانی را در میان خبرسازترین رتبه‌های کنکور امسال قرار داده است.