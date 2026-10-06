زوج سارقی که در چند ثانیه کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ را سرقت می‌کردند و تصاویر سرقت‌هایشان در فضای مجازی منتشر شده بود، توسط مأموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.

به گزارش تابناک؛ زوج سارق کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ در دام پلیس افتاد.

سرهنگ امین‌اله بیرانوند درباره جزئیات این پرونده گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت‌ای سی یو یا همان کامپیوتر خودرو‌های ۲۰۶ در حوالی تهرانپارس، بررسی این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات پلیسی و با استفاده از فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، سارق و همسرش که با هم به سرقت می‌رفتند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم که سابقه‌دار نیز هست، به ده‌ها فقره سرقت کامپیوتر خودرو اعتراف کرد و گفت که همسرش را با خود به همراه می‌برده تا عادی جلوه کند.

بیرانوند گفت: پس از اعتراف متهم، مالخر وی نیز دستگیر و به خرید این اموال سرقتی اعتراف کرد.

۴ سال به خاطر سرقت زندانی بودم

این سارق گفت: قبلا در پرده فروشی کار می‌کردم، اما یادگرفتم چگونه کامیپوتر خودرو را باز کنم به همین دلیل دست به سرقت زدم.

وی افزود: یک بار دیگر نیز به خاطر همین سرقت کامپیوتر خودرو دستگیر شدم و ۴ سال زندان بودم و شش ماهی است که آزاد شدم، اما برای خرج موادم دوباره دست به سرقت زدم.

این سارق با اشاره به اینکه هر کامپیوتر را ۳ تا ۴ میلیون تومان می‌فروخته؛ ادامه داد: در چندین سرقت با همسرم رفتم تا کمتر جلب توجه کنیم و عادی باشیم، اما باز هم دستگیر شدم.

منبع: ایسنا