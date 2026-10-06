اعتراف عجیب سارق کامپیوترهای خودرو ۲۰۶
به گزارش تابناک؛ زوج سارق کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ در دام پلیس افتاد.
سرهنگ امیناله بیرانوند درباره جزئیات این پرونده گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقتای سی یو یا همان کامپیوتر خودروهای ۲۰۶ در حوالی تهرانپارس، بررسی این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات پلیسی و با استفاده از فیلمهای دوربینهای مداربسته، سارق و همسرش که با هم به سرقت میرفتند، شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم که سابقهدار نیز هست، به دهها فقره سرقت کامپیوتر خودرو اعتراف کرد و گفت که همسرش را با خود به همراه میبرده تا عادی جلوه کند.
بیرانوند گفت: پس از اعتراف متهم، مالخر وی نیز دستگیر و به خرید این اموال سرقتی اعتراف کرد.
۴ سال به خاطر سرقت زندانی بودم
این سارق گفت: قبلا در پرده فروشی کار میکردم، اما یادگرفتم چگونه کامیپوتر خودرو را باز کنم به همین دلیل دست به سرقت زدم.
وی افزود: یک بار دیگر نیز به خاطر همین سرقت کامپیوتر خودرو دستگیر شدم و ۴ سال زندان بودم و شش ماهی است که آزاد شدم، اما برای خرج موادم دوباره دست به سرقت زدم.
این سارق با اشاره به اینکه هر کامپیوتر را ۳ تا ۴ میلیون تومان میفروخته؛ ادامه داد: در چندین سرقت با همسرم رفتم تا کمتر جلب توجه کنیم و عادی باشیم، اما باز هم دستگیر شدم.
منبع: ایسنا