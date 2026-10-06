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اعتراف عجیب سارق کامپیوتر‌های خودرو ۲۰۶

زوج سارقی که در چند ثانیه کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ را سرقت می‌کردند و تصاویر سرقت‌هایشان در فضای مجازی منتشر شده بود، توسط مأموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۴۴
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1534 بازدید
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۳
سارق

به گزارش تابناک؛ زوج سارق کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ در دام پلیس افتاد.

سرهنگ امین‌اله بیرانوند درباره جزئیات این پرونده گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت‌ای سی یو یا همان کامپیوتر خودرو‌های ۲۰۶ در حوالی تهرانپارس، بررسی این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات پلیسی و با استفاده از فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، سارق و همسرش که با هم به سرقت می‌رفتند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم که سابقه‌دار نیز هست، به ده‌ها فقره سرقت کامپیوتر خودرو اعتراف کرد و گفت که همسرش را با خود به همراه می‌برده تا عادی جلوه کند.

بیرانوند گفت: پس از اعتراف متهم، مالخر وی نیز دستگیر و به خرید این اموال سرقتی اعتراف کرد.

۴ سال به خاطر سرقت زندانی بودم

این سارق گفت: قبلا در پرده فروشی کار می‌کردم، اما یادگرفتم چگونه کامیپوتر خودرو را باز کنم به همین دلیل دست به سرقت زدم.

وی افزود: یک بار دیگر نیز به خاطر همین سرقت کامپیوتر خودرو دستگیر شدم و ۴ سال زندان بودم و شش ماهی است که آزاد شدم، اما برای خرج موادم دوباره دست به سرقت زدم.

این سارق با اشاره به اینکه هر کامپیوتر را ۳ تا ۴ میلیون تومان می‌فروخته؛ ادامه داد: در چندین سرقت با همسرم رفتم تا کمتر جلب توجه کنیم و عادی باشیم، اما باز هم دستگیر شدم.

منبع: ایسنا

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زوج سارق کامپیوتر خودرو پلیس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
5
7
پاسخ
طبق دستور قران، دستش رو قطع کنید تا دیگه نتونه کاپوت ماشین رو باز کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
3
2
پاسخ
چراقوه قضاییه برخورد بطور جدی با سارقین نداره چهرشون که نباید دیده بشه زندان هم که بازدارنده نیست حکم قران رو لااقل اجراکنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
بزودی با کوله باری از دانش و تجربیات آپدیت شده و با دوتا دست کاملا سالم از زندان آزاد میشه و روز از نو ، روزی از نو
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