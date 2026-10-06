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مهلت جدید سربازی برای کنکوری‌ها

مهلت جدید سربازی برای کنکوری‌ها تا پایان آبان‌ماه تعیین شد. تصمیمی که برای جلوگیری از ورود پذیرفته‌شدگان به غیبت و ایجاد مشکل در دریافت معافیت تحصیلی اتخاذ شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۱۶
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مشمولان

به گزارش تابناک؛ مهلت جدید سربازی برای کنکوری‌ها اعلام شد. سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با اشاره به اهمیت موضوع معافیت‌های تحصیلی اظهار کرد: پس از اعلام نتایج آزمون سراسری، سازمان وظیفه عمومی معمولا اقدام به صدور معافیت‌های تحصیلی برای پذیرفته‌شدگان می‌کند.

وی افزود: امسال، با توجه به اینکه نتایج آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش با تأخیر اعلام شد، سازمان وظیفه عمومی در تعامل و جلساتی که با مسئولان سازمان سنجش داشت، دوره‌های اعزام این افراد را تا پایان آبان‌ماه تمدید کرد تا وارد غیبت نشوند و مشکلی برای دریافت معافیت تحصیلی نداشته باشند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: سالانه حدود ۴۵۰ هزار معافیت تحصیلی برای افرادی که در فاصله برگزاری آزمون تا اعلام نتایج مشمول خدمت سربازی می‌شوند، صادر می‌شود.

علیدوست خاطرنشان کرد: افرادی که در این فاصله زمانی مشمول می‌شوند، تا پایان شهریورماه فرصت داشتند خود را معرفی کنند، اما اگر غیبت بیشتری داشته باشند، مشمول این فرصت نمی‌شوند و باید وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کرده باشند.

منبع: همشهری آنلاین

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برچسب ها
مشمولان معافیت تحصیلی سربازی کنکور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
چه تصمیم خوبی
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