مهلت جدید سربازی برای کنکوری‌ها تا پایان آبان‌ماه تعیین شد. تصمیمی که برای جلوگیری از ورود پذیرفته‌شدگان به غیبت و ایجاد مشکل در دریافت معافیت تحصیلی اتخاذ شده است.

به گزارش تابناک؛ مهلت جدید سربازی برای کنکوری‌ها اعلام شد. سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با اشاره به اهمیت موضوع معافیت‌های تحصیلی اظهار کرد: پس از اعلام نتایج آزمون سراسری، سازمان وظیفه عمومی معمولا اقدام به صدور معافیت‌های تحصیلی برای پذیرفته‌شدگان می‌کند.

وی افزود: امسال، با توجه به اینکه نتایج آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش با تأخیر اعلام شد، سازمان وظیفه عمومی در تعامل و جلساتی که با مسئولان سازمان سنجش داشت، دوره‌های اعزام این افراد را تا پایان آبان‌ماه تمدید کرد تا وارد غیبت نشوند و مشکلی برای دریافت معافیت تحصیلی نداشته باشند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: سالانه حدود ۴۵۰ هزار معافیت تحصیلی برای افرادی که در فاصله برگزاری آزمون تا اعلام نتایج مشمول خدمت سربازی می‌شوند، صادر می‌شود.

علیدوست خاطرنشان کرد: افرادی که در این فاصله زمانی مشمول می‌شوند، تا پایان شهریورماه فرصت داشتند خود را معرفی کنند، اما اگر غیبت بیشتری داشته باشند، مشمول این فرصت نمی‌شوند و باید وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کرده باشند.

منبع: همشهری آنلاین