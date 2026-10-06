خشم شدید ژاپن از جنایت نظامی آمریکایی

نخست وزیر ژاپن ارتکاب به قتل یک نظامی آمریکایی در استان اکیناوا که منجر به کشته شدن یک زن ژاپنی شد را قویا محکوم و آنرا «اقدامی شنیع» خواند.

به گزارش تابناک؛ سانائه تاکایچی در جریان آغازین نطق خود در پارلمان این کشور در ارتباط به قتل یک تبعه ژاپنی در جزیره اوکیناوا بدست یک تفنگداردریایی ۲۰ ساله آمریکایی، واکنش تندی نشان داد.

خبرگزاری کیودو در این باره گزارش داد: سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه (روز گذشته به وقت محلی) در مورد سرقت و قتل یک زن از اهالی اوکیناوا توسط یک تفنگدار دریایی آمریکایی، ضمن محکوم کردن این اقدام، اعتراض شدید ژاپن را نسبت به آن اعلام و از آمریکا خواست تا در تحقیقات دراین زمینه همکاری کامل داشته باشد.

بنابراین گزارش تاکایچی در سخنرانی خود در پارلمان ژاپن، پیش از شروع به نطق اصلی خود در جلسه افتتاحیه فوق‌العاده مجلس، این اقدام را «جنایتی فجیع» و «بسیار تاسف‌بار» خواند و از واشنگتن خواست تا از وقوع موارد مشابه جلوگیری کند.

تاکایچی ارتکاب به قتل نظامی آمریکایی را محکوم کرد

پلیس ژاپن مورخ یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که «دوین بالارد» (Devin Ballard)، تفنگدار دریایی ۲۰ ساله آمریکایی مستقر در استان جنوبی اوکیناوا را به جرم سرقت و قتل یک زن محلی به نام آنا یاگی، ۳۹ ساله، دستگیر کرد، پلیس اوکیناوا روز دوشنبه او را تحویل دادستانی داد.

مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه، که همچنین به عنوان وزیر مسئول کاهش تأثیر نیروهای آمریکایی در اوکیناوا خدمت می‌کند، اوایل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ژاپن و ایالات متحده برای جلوگیری کامل از تکرار این حادثه با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

این گزارش می افزاید « جنتا کوجا » فرماندار اوکیناوا روز گذشته مقامات ژاپنی و آمریکایی را به دلیل جنایت اخیر توسط نظامی آمریکایی احضار و مراتب اعتراض خود را به ژنرال بنجامین واتسون، هماهنگ‌کننده ارتش آمریکا در منطقه اوکیناوا، و «اندرو او» (Andrew Ou)، افسر ارشد کنسولگری کل آمریکا در اوکیناوا، ابلاغ کرد.

کوجا همچنین در دیدار با ماسارو مورای، رئیس دفتر دفاع اوکیناوا در وزارت دفاع ژاپن، و ماساهیکو کیا، سفیر وزارت امور خارجه در امور اوکیناوا، خواستار بازنگری در توافقنامه دوجانبه وضعیت نظامیان آمریکایی مستقر در خاک ژاپن و دراین بخش از کشور شد.

کیودو افزود: توکیو در مواجه با خشم عمومی از این جنایت، در سطوح مختلف دولتی به ایالات متحده اعتراض کرده است؛ مورخ یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، جورج گلس، سفیر آمریکا در ژاپن را احضار کرد و «اعتراض شدید» خود را در مورد جنایت اخیر به او ابلاغ کرد.

پلیس اوکیناوا نظامی ۲۰ ساله آمریکایی به جرم قتل یک زن ژاپنی را بازداشت کردند

مقامات ژاپنی در سطوح مختلف سیاسی به واشنگتن مراتب اعتراض خود را دراین باره اعلام کردند.

در همین حال شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن نیز بطور جداگانه به ژنرال استفن جاست، فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن، در توکیو اعتراض کرد.

کیودو گزارش داد: در طول سال‌ها، جرایم متعددی علیه زنان و دختران توسط نظامیان آمریکایی در این استان گزارش شده است در سال ۱۹۹۵، تجاوز به یک دختر مدرسه‌ای توسط سه سرباز آمریکایی خشم عمومی را برانگیخت و به توافقی در سال ۱۹۹۶ برای بازگرداندن زمین مورد استفاده برای پایگاه هوایی تفنگداران دریایی ایالات متحده، فوتنما، منجر شد؛ انتقالی که هنوز تکمیل نشده است.

در سال ۲۰۱۸، حکم حبس ابد برای یک تفنگدار دریایی سابق آمریکایی که در سال ۲۰۱۶ به یک زن ۲۰ ساله در اوکیناوا تجاوز کرده و او را به قتل رسانده بود، تأیید شد، در حالی که در فوریه امسال، دیوان عالی کشور حکم پنج سال زندان برای یک خلبان که در سال ۲۰۲۳ دختری زیر ۱۶ سال را ربوده و به او تجاوز جنسی کرده بود، تأیید کرد.

منبع: ایرنا