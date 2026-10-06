عکس: «جزیره بنفش» در کره جنوبی

در سواحل جنوبی کره، جزیره‌ای قرار دارد که گویی از دلِ یک نقاشی سورئال بیرون آمده است؛ جایی که «رنگ بنفش»، امضای اصلی آن محسوب می‌شود. با شکوفایی بیش از ۶۸۰ هزار بوته گل «وربنا» (버들마편초)، جزیره «پرپل» (Purple Island) اکنون به یکی از خیره‌کننده‌ترین مقاصد گردشگری آسیا تبدیل شده است. اینجا نه فقط یک جاذبه، بلکه تجربه‌ای حسی است که در آن پل‌های چوبی، مسیرهای پیاده‌روی و حتی نسیمِ برخاسته از دریا، همگی با رنگِ آرامش‌بخشِ بنفش آمیخته شده‌اند.