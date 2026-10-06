روایت تازه از نمایش دروغین منافقین در کرج

در پنجاه‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضا و سرکردگان گروهک منافقین، افرادی که مدعی‌اند در یک نمایش ساختگی این گروهک در کرج فریب خورده‌اند، برای طرح شکایت در دادگاه حاضر شدند.

به گزارش تابناک؛ پنجاه‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضا و سرکردگان گروهک منافقین و همچنین بررسی ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، از ساعتی قبل در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

این جلسه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی در حال برگزاری است و رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان و ماهیت حقوقی سازمان منافقین در دستور کار دادگاه قرار دارد.

در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین، افرادی که توسط منافقین فریب خورده و در نمایش دروغین این گروهک در کرج شرکت کرده بودند، به قصد شکایت از این گروهک حاضر شده‌اند.

ماجرای نمایش دورغین منافقین در کرج چه بود؟

ماجرای رژه موتوری و خودرویی در کرج به شهریور ۱۴۰۵ بازمی‌گردد؛ پس از انتشار ویدئو‌هایی از این مراسم، ۱۵ نفر در کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت شدند.

بر اساس توضیحات رئیس‌کل دادگستری البرز، این افراد گقته بودند برای تهیه فیلم یک جشن تولد و در ازای دریافت حدود ۸۵ میلیون تومان اجیر شده‌اند و از ارتباط سفارش‌دهنده با منافقین اطلاعی نداشته‌اند. به گفته وی، فیلم اصلی بعداً با ادیت و الحاق تصاویر و پرچم‌های مرتبط با منافقین تغییر کرده و نسخه‌ای متفاوت از مراسم در فضای مجازی منتشر شده است.

رسیدگی به پرونده اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضا و سرکردگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و همچنین بررسی ماهیت حقوقی این سازمان از آذرماه ۱۴۰۲ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. نخستین جلسه این دادگاه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت علنی برگزار شد و در آن، کیفرخواست مربوط به اتهامات ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و عوامل اصلی سازمان و نیز اتهامات منتسب به سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در دادگاه مطرح شد.

تا کنون در دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین چه گذشته؟

در جلسات ابتدایی، دادگاه به تشریح ساختار و اقدامات سازمان، اتهامات اعضای کادر مرکزی و نحوه ارتکاب برخی عملیات تروریستی پرداخت. برای نمونه، در جلسه هفتم موضوع نحوه طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی و قتل افراد در خیابان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه رسیدگی، اظهارات خانواده‌های قربانیان نیز در جلسات مختلف مطرح شد. در جلسه سی‌وهفتم، همسر شهید فریدون عباسی در دادگاه درباره حمله موشکی به منزل این شهید و جزئیات آنچه بر خانواده وی گذشته بود، توضیح داد.

دادگاه در جلسات بعدی علاوه بر بررسی اتهامات فردی، به ماهیت حقوقی سازمان منافقین و نقش آن در اقدامات تروریستی نیز پرداخت؛ موضوعی که از محور‌های اصلی پرونده محسوب می‌شود.

در جلسات ۴۴ و ۴۵ نیز مباحث مرتبط با فعالیت‌های تروریستی این سازمان و مسئولیت کشور‌های میزبان متهمان مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه پنجاه‌وپنجم که ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، قاضی دهقانی اعلام کرد که رسیدگی به بخش‌هایی از پرونده درباره برخی اتهامات به مرحله تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است.

اکنون با برگزاری پنجاه‌وششمین جلسه، روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه ادامه دارد.

منبع: فارس