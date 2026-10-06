خانوارهای تهرانی می‌توانند سهمیه مهر و آبان طرح معیشتی را همزمان دریافت کنند. این خرید به‌صورت غیرحضوری و یا مراجعه به میادین میوه و تره‌بار با ارائه کد ملی سرپرست خانوار امکان‌پذیر است.

به گزارش تابناک، اجرای طرح معیشتی شهرداری تهران وارد مرحله توزیع شده و جزئیات اقلام اختصاص‌یافته به شهروندان و نحوه خرید آنها اعلام شده است.

در این طرح، برای هر شهروند تهرانی سهمیه‌ای از برنج، گوشت، سویا، روغن و حبوبات در نظر گرفته شده است.

سهمیه اقلام اساسی برای هر نفر

کالا سهمیه هر نفر

برنج 2 کیلوگرم

گوشت 2 کیلوگرم

سویا 2 کیلوگرم

روغن 1 کیلو و 300 گرم

حبوبات 4 کیلوگرم

بر اساس اعلام یکی از مدیران شهری، شهروندان می‌توانند سهمیه ماه‌های مهر و آبان خود را یک‌جا خریداری کنند. پس از این دوره، خرید سهمیه به‌صورت ماه‌به‌ماه انجام خواهد شد.

خانوارها برای تهیه اقلام می‌توانند به‌صورت غیرحضوری از سامانه شهرزاد اقدام کنند یا با کد ملی سرپرست خانوار به میادین میوه و تره‌بار مراجعه کنند.

وعده ثابت ماندن قیمت‌ها برای 6 ماه

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرده است که قیمت اقلام عرضه‌شده در این طرح تا 6 ماه ثابت نگه داشته می‌شود.

طرح موسوم به «تورم صفر» از هفته گذشته در تهران آغاز شده و به گفته شهردار، ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز آن از سال گذشته انجام گرفته است.

منبع: ایران جیب