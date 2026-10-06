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سهمیه خرید «تورم صفر» تهرانی‌ها اعلام شد

خانوارهای تهرانی می‌توانند سهمیه مهر و آبان طرح معیشتی را همزمان دریافت کنند. این خرید به‌صورت غیرحضوری و یا مراجعه به میادین میوه و تره‌بار با ارائه کد ملی سرپرست خانوار امکان‌پذیر است.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۹۴
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1164 بازدید
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۵
سهمیه خرید «تورم صفر»

به گزارش تابناک، اجرای طرح معیشتی شهرداری تهران وارد مرحله توزیع شده و جزئیات اقلام اختصاص‌یافته به شهروندان و نحوه خرید آنها اعلام شده است.

در این طرح، برای هر شهروند تهرانی سهمیه‌ای از برنج، گوشت، سویا، روغن و حبوبات در نظر گرفته شده است.

سهمیه اقلام اساسی برای هر نفر

کالا             سهمیه هر نفر
برنج            2 کیلوگرم
گوشت        2 کیلوگرم
سویا            2 کیلوگرم
روغن          1 کیلو و 300 گرم
حبوبات       4 کیلوگرم

بر اساس اعلام یکی از مدیران شهری، شهروندان می‌توانند سهمیه ماه‌های مهر و آبان خود را یک‌جا خریداری کنند. پس از این دوره، خرید سهمیه به‌صورت ماه‌به‌ماه انجام خواهد شد.

خانوارها برای تهیه اقلام می‌توانند به‌صورت غیرحضوری از سامانه شهرزاد اقدام کنند یا با کد ملی سرپرست خانوار به میادین میوه و تره‌بار مراجعه کنند.

وعده ثابت ماندن قیمت‌ها برای 6 ماه

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرده است که قیمت اقلام عرضه‌شده در این طرح تا 6 ماه ثابت نگه داشته می‌شود.

طرح موسوم به «تورم صفر» از هفته گذشته در تهران آغاز شده و به گفته شهردار، ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز آن از سال گذشته انجام گرفته است.
منبع: ایران جیب

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سهمیه خرید تورم صفر تهران کالاهای اساسی قیمت کالاهای اساسی طرح معیشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
آیا همان کالابرگه یا طرح دیگه ای جدا از کالا برگ؟
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
با نزدیک شدن به انتخابات و جمع کردن رای بوسیله پول پاشی ، فکر نمی کنم اینکار منطق اقتصادی داشته باشد و بتواند دوام بیاورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
تبلیغات انتخابات ظاهرا شروع شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
دو کیلو سویا ؟
به جای سویا لوبیا بدهید که خیلی گرانه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
یعنی چی؟ چرا برای استان های دیگه این طرح را اجرا نمی کنید.همه چیز شده تهران
واقعا شرم آوره
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