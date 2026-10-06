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امنیتی- تسلیحاتی
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پ
حمله پهپادی ایران به پایگاه آمریکا در کویت
تصویری که آسوشیتدپرس از حمله پهپادی ایران به پایگاه آمریکا در کویت منتشر کرد.
کد خبر:
۱۳۹۷۴۷۷
تاریخ انتشار:
۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۲
06 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۷۴۷۷
|
۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۲
06 October 2026
|
3698
بازدید
3698
بازدید
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برچسب ها
پایگاه آمریکا در کویت
پایگاه آمریکا
حمله ایران
حمله پهپادی ایران
آسوشیتدپرس
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