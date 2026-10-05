سقوط هولناک بالابر در کارگاه ساختمانی با ۹ مصدوم

به گزارش تابناک، زکریا اشکپور عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از مصدومیت ۹ نفر در پی سقوط بالابر در یک کارگاه ساختمانی در شهر رویان خبر داد و گفت: پنج نفر از مصدومان این حادثه وضعیت وخیمی دارند و در پی اعلام حادثه سقوط بالابر در یک کارگاه ساختمانی در رویان، بعد از پلیس‌راه موضوع به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای امدادی اقدامات لازم برای انتقال مصدومان را انجام دادند.

سخنگوی اورژانس مازندران با بیان اینکه این حادثه یک فوتی نیز بر جای گذاشته است، گفت: ۹ مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور منتقل شدند.

اشکپور ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، وضعیت پنج نفر از مصدومان وخیم اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال نیاز به پذیرش مصدومان بدحال، بیمارستان‌های شهید بهشتی نوشهر و ۱۷ شهریور آمل نیز در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.