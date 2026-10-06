از آنجا که درمان خارش گوش به علت آن بستگی دارد، شناخت عامل ایجادکننده اهمیت زیادی دارد.

به گزارش تابناک؛ خارش گوش یکی از مشکلات شایعی است که در بیشتر موارد علت جدی ندارد، اما گاهی می‌تواند نشانه تحریک پوست، تجمع جرم گوش، واکنش آلرژیک یا عفونت باشد.

از آنجا که درمان خارش گوش به علت آن بستگی دارد، شناخت عامل ایجادکننده اهمیت زیادی دارد.

عفونت گوش

عفونت گوش خارجی یکی از دلایل مهم خارش گوش است. باقی ماندن آب در کانال گوش، به‌ویژه بعد از شنا یا حمام، می‌تواند محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها ایجاد کند. در این شرایط خارش ممکن است با علائمی مانند درد، قرمزی، تورم یا ترشح از گوش همراه باشد.

خشکی و تحریک پوست

تمیز کردن بیش از حد گوش می‌تواند چربی و جرم طبیعی را که از پوست کانال گوش محافظت می‌کنند، از بین ببرد و باعث خشکی و خارش شود. برخی بیماری‌های پوستی مانند اگزما، درماتیت و پسوریازیس نیز می‌توانند پوست اطراف یا داخل گوش را درگیر کنند.

تجمع جرم گوش

جرم گوش به‌طور طبیعی از کانال گوش خارج می‌شود، اما گاهی تجمع آن می‌تواند باعث خارش، احساس گرفتگی یا کاهش شنوایی شود. استفاده از گوش‌پاک‌کن نیز ممکن است جرم را به قسمت‌های عمیق‌تر کانال گوش براند و حتی به پوست یا پرده گوش آسیب بزند.

آلرژی

واکنش‌های آلرژیک نیز می‌توانند یکی از دلایل خارش گوش باشند. این واکنش ممکن است در اثر مواد حساسیت‌زا در محیط، محصولات پوستی یا موادی که با گوش تماس دارند ایجاد شود.

در افراد مبتلا به رینیت آلرژیک نیز خارش گوش ممکن است همراه با عطسه، آبریزش یا گرفتگی بینی و خارش چشم دیده شود.

هدفون و وسایل کمک‌شنوایی

تماس طولانی‌مدت پوست با برخی مواد موجود در وسایل کمک‌شنوایی یا هدفون، همچنین تعریق و تجمع رطوبت، می‌تواند باعث تحریک پوست و خارش شود. تمیز نگه داشتن این وسایل و اطمینان از اندازه و تناسب مناسب آنها می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کند.

با گوش‌پاک‌کن چه کنیم؟

یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از تحریک و آسیب گوش، وارد نکردن گوش‌پاک‌کن یا اشیای دیگر به داخل کانال گوش است. گوش معمولا توانایی پاکسازی طبیعی خود را دارد و برای تمیز کردن بخش بیرونی آن، استفاده از یک پارچه تمیز کافی است.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر خارش گوش ادامه‌دار باشد یا با علائمی مانند درد، ترشح، بوی نامطبوع، تورم، تب یا کاهش شنوایی همراه شود، بهتر است گوش توسط پزشک معاینه شود. کاهش ناگهانی شنوایی نیز نیازمند ارزیابی سریع پزشکی است.

همچنین نباید بدون مشخص شدن علت خارش، قطره یا روغن داخل گوش ریخت؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال سوراخ بودن پرده گوش، وجود لوله تهویه یا عفونت وجود دارد. برخی قطره‌ها در این شرایط می‌توانند نامناسب باشند.

برای کاهش احتمال خارش و عفونت گوش، بهتر است گوش را خشک نگه دارید، از وارد کردن گوش‌پاک‌کن و سایر اشیا به داخل کانال گوش خودداری کنید و در صورت تکرار یا تداوم مشکل، برای مشخص شدن علت زمینه‌ای به پزشک مراجعه کنید.

این مطلب جایگزین تشخیص و درمان پزشک نیست و در صورت بروز درد، ترشح، کاهش شنوایی یا تداوم خارش، مراجعه به پزشک توصیه می‌شود.