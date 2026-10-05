حبس ۲ معدنچی در ریزش معدن فاریاب
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان از ریزش معدن کروم بیدوئیه در شهرستان فاریاب و محبوس شدن دو معدنچی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ ۲ معدنچی در محل ریزش معدن فاریاب حبس شدند.
رضا فلاح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: این حادثه امروز ۱۳ مهرماه اتفاق افتاد و دو تیم عملیاتی هلالاحمر فاریاب و جیرفت به همراه دو دستگاه آمبولانس و تیم امداد و نجات به محل اعزام شدهاند.
وی افزود: تاکنون دو نفر در محل ریزش معدن محبوس شدند، اما هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیمهای عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند.
فلاح گفت: اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
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