حبس ۲ معدنچی در ریزش معدن فاریاب

به گزارش تابناک؛ ۲ معدنچی در محل ریزش معدن فاریاب حبس شدند.

رضا فلاح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: این حادثه امروز ۱۳ مهرماه اتفاق افتاد و دو تیم عملیاتی هلال‌احمر فاریاب و جیرفت به همراه دو دستگاه آمبولانس و تیم امداد و نجات به محل اعزام شده‌اند.

وی افزود: تاکنون دو نفر در محل ریزش معدن محبوس شدند، اما هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیم‌های عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند.

فلاح گفت: اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.