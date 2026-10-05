زهرا زارعی، نایب قهرمان دوی ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی پس از بازگشت به کرمان، بر مزار حاج قاسم حاضر شد.

به گزارش تابناک؛ «زهرا زارعی» نایب‌قهرمان دوی ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا بعداز ورود به کرمان، به گلزار شهدای این شهر رفت و مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دختران شهید حادثۀ تروریستی سالگرد فرمانده جبهۀ مقاومت ادای احترام کرد.