نایبقهرمان آسیا کنار مزار حاج قاسم
زهرا زارعی، نایب قهرمان دوی ۴۰۰ متر بازیهای آسیایی پس از بازگشت به کرمان، بر مزار حاج قاسم حاضر شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۸۹| |
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به گزارش تابناک؛ «زهرا زارعی» نایبقهرمان دوی ۴۰۰ متر بازیهای آسیایی ناگویا بعداز ورود به کرمان، به گلزار شهدای این شهر رفت و مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دختران شهید حادثۀ تروریستی سالگرد فرمانده جبهۀ مقاومت ادای احترام کرد.
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