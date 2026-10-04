قیمت طلا و سکه امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵/ این سکه برای دومین روز پادشاه رشد شد

قیمت طلا و سکه امروز هم رکوردهای جدیدی زد و اونس جهانی در ۴,۱۴۱ دلار خوابیده است؛ اما این خواب حساس، ممکن است تبدیل به کابوس بازار داخلی شود ؛ به همین جهت کوچک‌ترین تحرکی در اونس یا دلار، می‌تواند بازار طلا و سکه را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز در فاصله‌ روز گذشته تا امروز تمام قطعات به‌جز سکه گرمی رشد کرده‌اند؛ اما رشد کلی نسبت به روز قبل، بسیار ملایم‌تر از رشد دو روز قبل است و این نشان می‌دهد که بازار در حال تثبیت و نفس‌گیری است و هنوز در محدوده‌ی قیمتی جدید، آرام می‌گیرد.

ربع سکه؛ باز هم پادشاه رشد

ربع سکه برای دومین روز پیاپی، بیشترین رشد درصدی را به خود اختصاص داده است و ۳.۵۴درصد بالا رفت؛ این الگوی تکرارشونده، نشانه‌ی قوی‌ای است که تقاضا همچنان به‌سمت سکه‌های خرد و بازار مردم عادی کشیده شده است و بازار، جنس خرده‌خریدارها است .

سکه امامی؛ رشد محتاطانه و سقف جدید را حفظ کرد





سکه امامی امروز با ۱ میلیون تومان به ۲۷۱.۵ میلیون تومان رسید و از سقف قبلی ۲۶۳.۷ میلیون بالاتر رفته است و این یعنی بازار، سقف جدیدی را پذیرفته و در حال بالا بردن سطح قیمت است؛ هرچند با سرعت کمتر.

سکه گرمی؛ برای سومین روز متوالی بدون تغییر!





سکه گرمی برای سومین روز پیاپی در ۳۸ میلیون تومان ثابت مانده است و در حالی که همه‌ قطعات رشد می‌کنند، یک پیام مهم دارد و آن این است که تقاضای سکه‌های کوچک به اشباع رسیده است.





طلای ۱۸ و ۲۴؛ رشد هماهنگ کاملاً موازی





اما هر دو عیار طلا دقیقاً ۰.۳۸درصد رشد کرده‌اند که این هماهنگی کامل، نشانه‌ حرکت منسجمِ بازار است و نه جهش ناگهانی در یک قلم. بازار، صعود تدریجی به نظر می رسد.

اونس جهانی؛ سکون حساس در ۴,۱۴۱ دلار





اونس جهانی با کاهش ناچیز در همان محدوده‌ ۴,۱۴۱ دلار ثابت مانده که کوچک‌ترین تحرکی در اونس یا دلار، می‌تواند بازار داخلی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین سقف جدیدسکه امامی با قیمت ۲۷۱.۵ میلیون این پالس را می دهد که احتمالا پذیرش برای سطح قیمتی بالاتر وجود دارد همچنین رشد ملایم‌تر نسبت به روز قبل بازار به فاز استراحت رسیده است و ابتکار سکه گرمی که ۳ روز ثابت مانده است نشانه‌ رکود تقاضا در قطعات کوچک است.

به نظر می رسد اگر اونس جهانی و دلار صعودی بمانند، بازار به‌سمت سقف‌های بالاتر حرکت می‌کند و سکه امامی می‌تواند از ۲۷۵ میلیون هم عبور کند. اما با توجه به رشد ملایم امروز، این صعود، احتمالاً تدریجی و محتاط تر خواهد بود.

اما اگر اونس جهانی افت کند و دلار تثبیت شود، احتمال اینکه بازار اصلاح ناگهانی را تجربه کند و قیمت‌ها به‌سمت ارزش ذاتی برگردند زیاد است .

البته به خریداران توصیه می شود که با توجه به حباب بالا، خرید هیجانی در نقطه‌ی اوج پرریسک نداشته باشند و خرید پله‌ای منطقی‌تر است و برای فروشندگان نیز بازار در اوج حساسیت است؛ سودگیری پله‌ای می‌تواند هوشمندانه باشد، به‌ویژه در سکه‌هایی که حباب بیشتری دارند.