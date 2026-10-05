عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی: باید مراقب بود شأن رهبر شهید رعایت شود و این با اقداماتی مانند تغییر نام اماکنی که سال‌ها با نام دیگری شهرت یافته مغایر است.

به گزارش تابناک؛ فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به نامگذاری اماکن دارای شهرت به نام رهبر شهید انقلاب واکنش نشان داد و نو.شت: باید مراقب بود شأن رهبر شهید رعایت شود و این با اقداماتی مانند تغییر نام اماکنی که سال‌ها با نام دیگری شهرت یافته مغایر است.