En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هشدار جدی دفتر رهبری درباره نامگذاری‌ها

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی: باید مراقب بود شأن رهبر شهید رعایت شود و این با اقداماتی مانند تغییر نام اماکنی که سال‌ها با نام دیگری شهرت یافته مغایر است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۸۳
| |
3458 بازدید
|
۳
دفتر رهبری

به گزارش تابناک؛ فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به نامگذاری اماکن دارای شهرت به نام رهبر شهید انقلاب واکنش نشان داد و نو.شت: باید مراقب بود شأن رهبر شهید رعایت شود و این با اقداماتی مانند تغییر نام اماکنی که سال‌ها با نام دیگری شهرت یافته مغایر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دفتر رهبری مهدی فضائلی نامگذاری تغییر نام اماکن دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نامگذاری اماکن رهبر شهید انفلاب رهبر شهید انقلاب سیدعلی خامنه‌ای
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
تهران ممکن بود سرنوشتی مانند غزه پیدا کند/ کودک ۱۰ ساله هم می‌فهمد آمریکایی‌ها برای چه آمده‌اند
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش عضو دفتر رهبری به اظهارات اخیر میرسلیم
واکنش فضائلی به برخی برداشت‌ها پیرامون پیام رهبری
مهدی‌فضائلی:این روزها باسربلندی ایران خواهد گذشت
فضائلی: ادعای نیویورک‌تایمز درباره نامه ترامپ، دروغ است!
پاسخ عضو دفتر رهبری به اظهارات محسن هاشمی
عکس: دارالذکر؛ میعادگاه دلدادگان
توضیح مهدی فضائلی درباره بازنشر گسترده توییتی از وی
توییت معنادار عضو دفتر رهبری درباره مناظره چهارم
پاسخ فضائلی به انتشار توییت‌های منتسب به رهبر انقلاب
نخستین واکنش عضو دفتر رهبر انقلاب به نامه ترامپ
توییت مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
2
36
پاسخ
با نظرشان موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
3
26
پاسخ
کاملا درست است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
حرف حساب
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
لحظات مواجهه جی دی ونس با تبعات حمله به ایران
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
توجیهات رئیس پدافند غیرعامل بابت حرکت عجیبش
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
توصیف جنجالی مهرانه مهین ترابی از ایرانی‌ها
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۹ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۸۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۴ نظر)
پیشنهاد تازه امارات برای سه جزیره ایرانی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rWR
tabnak.ir/005rWR