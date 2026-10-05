برای گرفتن فال حافظ، نیت کنید و سپس فال ماه تولد خود را بخوانید. این فال جنبه سرگرمی، فرهنگی و الهام‌بخش دارد و پیشگویی قطعی آینده نیست؛ رویکردی که در مطالب مشابه فال حافظ نیز بر آن تأکید شده است.

به گزارش تابناک؛ فال حافظ امروز برای متولدین هر ماه از سال در ادامه تقدیم تان می‌شود؛ فال حافظ امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را با نیت قلبی خود بخوانید و ببینید غزل لسان‌الغیب برای شما چه پیامی دارد. آیا حافظ از رسیدن خبری خوش، گشایش در کار‌ها یا تغییر در مسیر زندگی‌تان خبر می‌دهد؟ نیت کنید، فاتحه‌ای برای حافظ بخوانید و سپس فال ماه تولدتان را بخوانید تا تعبیر امروز خود را بدانید. این فال جنبه سرگرمی و الهام دارد و پیشگویی قطعی آینده نیست.

فال حافظ امروز متولدین فروردین

گر تیغ بارد در کوی آن ماه

گردن نهادیم الحکم لله

آیین تقوا ما نیز دانیم

لیکن چه چاره با بخت گمراه

تعبیر:

انسانی صادق هستی و در راه عشق و محبت هر رنجی را پذیرایی. سر به لاک خود داری ولی همیشه از بخت خود گله‌مندی. شکوه بیهوده مکن و اگر زندگی با تو نمی‌سازد تو با زندگی بساز و بدان هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد و تو که رنج می‌بری حتما گنج نیز خواهی یافت.

فال حافظ امروز متولدین اردیبهشت

صوفی از پرتو می‌راز نهانی دانست

گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

تعبیر:

صلاح در این است که فعلا به عهدی که بسته‌ای عمل کنی. درست است که پشیمان شده‌ای، اما خود را به دست سرنوشت سپرده‌ای. رحمت خداوند شامل حالت می‌شود و اقبال بلند و ثروت زیادی به تو می‌بخشد، اما مواظب باش با وزیدن باد غفلت زود همه چیز را از دست ندهی.

فال حافظ امروز متولدین خرداد‌ی

دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش

بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی

تعبیر:

مدتی است در امور خود غرق شده و از خانواده و دوستان غافل شده‌اید، با اطرافیان رفتاری توام با غرور دارید. دوباره عشق و محبت را در زندگی به جریان بیندازید که عمری که بدون عشق بگذرد پشیزی ارزش ندارد. فرصت‌های زندگی‌تان را غنیمت شمارید و از لحظاتی که هرگز برنخواهند گشت نهایت استفاده را ببرید.

فال حافظ امروز متولدین تیر

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

تعبیر:

قبل از هر تصمیم و اقدامی ابتدا خوب فکر کنید و با درایت تصمیم بگیرید تا به اهدافی که دارید دست پیدا کنید. قناعت پیشه کنید و برای امور دنیوی خودتان را آزار ندهید. اگر تمایل داری در نظر دیگران محترم باشی احترام همه را حفظ کن و به حرف حق حتی اگر از زبان دشمنت بیان شود احترام بگذار و تنها از سخن دانایان پیروی کن.

فال حافظ امروز متولدین مرداد

ساقیا برخیز و درده جام را

خاک بر سر کن غم ایام را

ساغر می‌بر کفم نه تا ز بر

برکشم این دلق ازرق فام را

تعبیر:

غصه زیاد نخور. غم به دل راه آمده با اندکی تلاش و بهره گیری از همفکری دوستان صمیمی و یکرنگ و بزرگتر‌ها برطرف می‌شود. در انتخاب دوست بسیار دقیق باش و هرکه را که لاف دوستی می‌زند یار مپندار. در سختی‌ها صبور باش.

فال حافظ امروز متولدین شهریور

شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

تعبیر:

آنکه در نظر تو دارای قدر و منزلتی والاست تنها به این دلیل به تو روی آورده است که قلبی پر از مهر و صفا و صمیمیت داری، پس به جای مال دنیا او را از عشق و همدلی بی نیاز بساز تا با کمک او و توکل به خدا بر دشمنان ظفر یابی و به کامیابی برسی.

فال حافظ امروز متولدین مهر:

خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه

که در هوای تو برخاست بامداد پگاه

منم که بی تو نفس می‌کشم زهی خجلت

مگر تو عفو کنی ور نه چیست عذر گناه

تعبیر:

آنچه خواسته‌ای و دلخواه توست به دستت می‌رسد و چرخ فلک آینده‌ای بسیار مبارک و عالی را برایت رقم زده است و انتظار به سر رسیده، شادی‌ات را با دیگران تقسیم کنید و جشن بگیر. کینه‌ها را کنار بگذار و حسودان و رقیبان را عفو کن.

فال حافظ امروز متولدین آبان:

غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

دواش جز می، چون ارغوان نمی‌بینم

در این خمار کسم جرعه‌ای نمی‌بخشد

ببین که اهل دلی در میان نمی‌بینم

تعبیر:

قصد انجام کاری را دارید که لازم است بیشتر درباره عواقب و نتایج آن فکر کنید. اگر مردد هستید بهتر است با افراد باتجربه و دوستان دلسوز و مورد اعتماد مشورت کنید تا با تصمیمات عالی بهترین نتایج را به دست آورید. برای کار‌های بی اهمیت که نتیجه و حاصلی ندارد وقت ارزشمند خود را هدر نده و خودتان را به دردسر نیندازید.

فال حافظ امروز متولدین آذر:

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

که دور شاه شجاع است می‌دلیر بنوش

شد آن که اهل نظر بر کناره می‌رفتند

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

تعبیر:

راز‌ها و درددل هایت را حفظ کن و سرپوشی روی آن بگذار. خداوند تو را از بندی که در آن گرفتار هستی نجات می‌دهد به شرط آنکه برای رسیدن به ایمان و صفای دلت تلاش کنی. خودت صلاح کار را بهتر می‌دانی؛ پس شک و دودلی را کنار بگذار.

فال حافظ امروز متولدین دی:

شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

تعبیر:

آنکه در نظر تو دارای قدر و منزلتی والاست تنها به این دلیل به تو روی آورده است که قلبی پر از مهر و صفا و صمیمیت داری، پس به جای مال دنیا او را از عشق و همدلی بی نیاز بساز تا با کمک او و توکل به خدا بر دشمنان ظفر یابی و به کامیابی برسی.

فال حافظ امروز متولدین بهمن:

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

روندگان طریقت ره بلا سپرند

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

تعبیر:

در هر حال خدا را شاکر باش حتی اگر بلا بر تو نازل شود و از فراز و نشیب زندگی خسته شده باشی. با خودت کنار بیا؛ با اشک و غم کاری را از پیش نخواهی برد. هر کاری که انجام می‌دهی نیت خالص داشته باش و آن را به خاطر دل خودت انجام بده نه دیگران. در این صورت هرگز پشیمان نخواهی شد و گرفتار قدرناشناسی دیگران هم نمی‌شوی.

فال حافظ امروز متولدین اسفند:

سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم

تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

تعبیر:

تلاش و زحمت زیادی کشیده‌اید و مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته‌اید، اما مأیوس نشوید که سرانجام به مراد دل می‌رسید و روز‌های خوش فرا خواهد رسید. برای موفقیت در کار‌های مهم با دوستان مورداعتماد خود مشورت کرده و دوست و دشمن را از هم جدا کنید. از عقل و درایت خود استفاده کرده و خدا را همیشه به یاد داشته باشید.