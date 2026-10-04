عکس: آزمایش موفق موشک هایپرسونیک کره‌شمالی

هبر کره‌شمالی شخصاً بر شلیک آزمایشی یک فروند موشک راهبردی میان‌برد از مناطق شرقی این کشور به سمت دریای ژاپن (دریای شرقی) نظارت کرد. در این رزمایش، قابلیت اطمینان، تحرک‌پذیری و آمادگی رزمی این سامانه هایپرسونیک مورد سنجش قرار گرفت و موشک مذکور پس از پیمودن مسافتی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر، به هدف از پیش تعیین‌شده اصابت کرد.