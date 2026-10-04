وزیر امور اقتصادی و دارایی از بررسی برنامه دولت برای حمایت از اقتصاد و معیشت مردم در جلسه چهارشنبه هیأت دولت خبر داد.

به گزارش تابناک، سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم ختم خواهر سیدعباس عراقچی که در مسجد نور میدان فاطمی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: دولت یک برنامه حمایت از اقتصاد و معیشت مردم دارد و ان‌شاءالله چهارشنبه در دولت بررسی می‌شود.

وی افزود: سعی کرده‌ایم کسری بودجه را پوشش دهیم و منابع خیلی خوب ارزی از قبل تهیه شده است. همه چیز وجود دارد؛ هم ورود و خروج کالا تسهیل شده و وضعیت تولید و ارز هم خوب است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه «قیمت کالاهای اساسی با این تفاسیر کاهش می‌یابد؟» گفت: من نمی‌توانم بگویم کاهش می‌یابد، اما کالابرگ ارائه می‌شود و تورم هم به‌شدت کنترل خواهد شد.

مدنی‌زاده درباره میزان افزایش مبلغ کالابرگ نیز گفت که رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را اعلام خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت نرخ ارز نیز گفت: از آقای همتی بپرسید.