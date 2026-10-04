به گزارش تابناک؛ «سیدحمید پورمحمدی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه مراسم ختم خواهر سید عباس عراقچی در مسجد نور میدان فاطمی درباره زمان ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ به مجلس شورای گفت: انشالله آذرماه ارسال می‌شود.



وی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر با تاکید بر اینکه «لایحه اصلاحیه بودجه برای سال جاری نخواهیم داد»، درباره دلایل عدم این اقدام با توجه به کسری بودجه دولت گفت: دولت اختیاراتی دارد که بر اساس آن، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی می‌کند، بنابراین نیاز به اصلاح بودجه وجود ندارد.