En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۷۲۶۳
بازدید: ۲

عکس: مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی در ژاپن

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویای ژاپن، یکشنبه ۴ اکتبر در جشنی پرشور و آمیخته با نور و موسیقی به کار خود پایان داد و پرچم شورای المپیک آسیا با تحویل به هیئت قطری، مسیر خود را به سوی دوحه ۲۰۳۰ ادامه داد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل بازی های آسیایی ناگویا اختتامیه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha