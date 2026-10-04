عکس: مراسم اختتامیه بازیهای آسیایی در ژاپن
بیستمین دوره بازیهای آسیایی در ناگویای ژاپن، یکشنبه ۴ اکتبر در جشنی پرشور و آمیخته با نور و موسیقی به کار خود پایان داد و پرچم شورای المپیک آسیا با تحویل به هیئت قطری، مسیر خود را به سوی دوحه ۲۰۳۰ ادامه داد.
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