عکس: مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی در ژاپن

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویای ژاپن، یکشنبه ۴ اکتبر در جشنی پرشور و آمیخته با نور و موسیقی به کار خود پایان داد و پرچم شورای المپیک آسیا با تحویل به هیئت قطری، مسیر خود را به سوی دوحه ۲۰۳۰ ادامه داد.