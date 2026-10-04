شبکه الجزیره گزارش داد که مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک دیپلماتیک فزاینده‌ای همراه شده است و میانجی قطری مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف مطرح کرده است.

به گزارش تابناک؛ بر اساس این گزارش، ایران پیشنهاد‌های مطرح‌شده را در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌کند و فضای حاکم بر این رایزنی‌ها، با وجود ادامه اختلافات درباره شرایط مذاکره و پرونده هسته‌ای، نسبتا مثبت توصیف شده است.

الجزیره افزود که ایران بر جدیت خود برای دستیابی به راه‌حلی در این زمینه تاکید دارد و توجه‌ها اکنون به روز‌های آتی معطوف شده است و انتظار می‌رود تحرکات دیپلماتیک تشدید شود.

این شبکه گزارش داد که در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، ایران آمادگی خود را برای هرگونه تشدید تنش و رویارویی نظامی احتمالی اعلام کرده است.

منبع: ایسنا